Estudiantes ayudaron a un compañero que perdió trágicamente a su padre

09/05/2019 - 01:15 Interior

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En estos tiempos difíciles que atraviesa el país en lo económico y social, un grupo de alumnos de 1º B, 2º E y 3º C del colegio del Sesquicentenario Nº 6 turno tarde, se embarcaron en un proyecto solidario y decidieron ayudar a un compañero del curso, quien perdió hace unos días a su padre, fallecido trágicamente ahogado en las aguas del río Dulce cuando fue a pescar para llevar como lo hacía cotidianamente el sustento a su hogar.

Los estudiantes pusieron en práctica la sensibilidad en el marco del proyecto solidario del área de POT y Ciencias Sociales denominado “Hoy por Ti, Mañana por Mí”. La coordinación estuvo a cargo de la docente, Lic. Analía Paola Ávila Domínguez.

Desde esa actitud altruista, los compañeros de Juan pusieron manos a la obra y decidieron mitigar la angustia con una humilde colaboración desde el corazón y llevaron alimentos no perecederos, ya que la familia Carrizo perdió el pilar, el jefe del hogar y único sostén de la familia.

La jornada de la desgracia para la familia beneficiada, el padre de Juan se había dirigido hacia el río para pescar y llevar alimentos para su familia sumado que al día siguiente cumplía años Juan y pensando en que no faltara nada en su mesa para compartir. Ante la afligente situación de la familia, los compañeros no quisieron estar ajenos a este dolor y se acercaron a su vivienda llevándole alimentos no perecederos.

En diálogo con el LIBERAL, la docente contó que el año pasado una compañera perdió su celular, sus compañeros juntaron dinero en colaboración y se lo devolvieron. “El proyecto surgió de los alumnos, que cuando alguno de sus pares se encuentra en situaciones límites, se sensibilizan y prevalecen los valores inculcados o fortalecidos a través de la educación que se le imparte en el aula.

En mi rol, constantemente los estimulo, los acompaño para que puedan concretar estas acciones solidarias, en los que se reflejan el respeto y el amor al prójimo”, manifestó.