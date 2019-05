“Tenemos claro lo que vamos a hacer”

09/05/2019 - 01:52 Deportivo

El próximo domingo, desde las 13.05, Central Córdoba visitará a Platense, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la B Nacional. Pese al 0 a 0 en Santiago y a que otro empate clasifica al elenco Calamar, Gustavo Coleoni se mostró muy seguro de cara a la revancha.

El DT del Ferro dialogó con EL LIBERAL, confirmó que no haría cambios y dijo que está seguro de lo que sus jugadores pueden hacer en Vicente López. “Hemos trabajado mucho en la semana. Ya estamos trabajando en el rival. Estamos muy cómodos y el grupo pudo laburar bien. Estoy muy conforme por cómo los veo a ellos. Estamos parados en el ring. Vamos a jugar una final más de 90 minutos. Y el que gane este partido se va a meter en la siguiente fase. Y vamos por ello a Buenos Aires”, dijo el “Sapito”.

Ser inteligentes “Debemos ganar el partido. Debemos atacarlos. Es una cuestión de momentos. Para estar siempre en partido debemos mantener el arco en cero. Debemos manejar con inteligencia los espacios y la ansiedad del rival. Por momentos nos tendremos que poner duros en defensa para que ellos no lastimen.

Y por otros momentos, deberemos ser amplios, atacándolos con mucha gente. Mis jugadores han trabajado y saben qué es lo que tienen que hacer”, agregó Gustavo Coleoni. Con respecto a la estrategia de Platense para este duelo por la ventaja deportiva, Coleoni dijo: “No sé qué irá a hacer el rival.

Tienen dos resultados a favor, y no tengo idea si saldrán a defenderse o a atacar. Esas cosas pasan a veces y uno tiene posiciones indefinidas en el campo de juego. Ya nos pasó una vez a nosotros cuando el empate nos servía. Ellos seguramente sabrán qué será lo mejor para ellos. Nosotros tenemos muy clarito lo que vamos a hacer. Muy claro. Desde ese lugar, tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho con los chicos y el crecimiento que están teniendo”. “Nosotros debemos tener una estructura defensiva fuerte. Debemos llevar el partido a un largo aliento y si en los últimos 15 minutos no estamos en ventaja, todavía estar empatados o en partido. Debemos llevar el juego a ese lugar”, puntualizó Coleoni.

‘En principio, no vamos a cambiar demasiado los intérpretes. Si debemos cambiar otras cuestiones, pero no creo que hagamos cambios respecto del equipo que jugó en la ida. La ansiedad se calma con trabajo. Por lo general la ansiedad te viene cuando no sabés qué hacer. Yo, como cabeza de grupo, tengo que saber manejar las emociones de todos. Y eso lo hacemos con trabajo. Con huevos solamente no se pueden lograr las cosas. Hay que tener cabeza y voluntad. Hay que saber cómo hacer las cosas’, cerró el DT.