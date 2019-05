CFK: "Va a ser necesario un contrato social de todos los argentinos"

09/05/2019 - 21:33 Política

Ante un gran marco de público tanto en el interior como en los alrededores, la ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro Sinceramente en la 45ª edición de la Feria Internacional del Libro que se organiza en La Rural. Tras sus primeras palabras en las que describió sus sensaciones al escribirlo y agradecer a quienes la acompañaron, llegó el momento de las esperadas críticas hacia el actual gobierno y su análisis de la realidad que atraviesa el país.

Con respecto a esto último y luego de varios minutos que se tomó para recordar las diversas crisis que atravesó Argentina, la actual senadora hizo referencia, aunque sin nombrarlo, al consenso al que llamó el actual presidente Mauricio Macri: "Por supuesto que nadie en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, la iglesia, puede estar en desacuerdo con esto. Va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos y las argentinas, con metas verificables, cuantificables", explicó.

Seguidamente, expresó: "Si tuviera que ponerle un título sería un contrato social de ciudadanía responsable que involucra a todos, desde el empresario ciudadano y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, un intelectual, un ciudadano que trabaja de operario para aquellos también que hoy son cooperativistas, o tienen un pan de trabajo. No hay mayor compromiso, primero desde el Estado, de generar las condiciones, y segundo de los empresarios para generar ese empleo, no hay posibilidades en este mundo tan difícil de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte", completó.

Al referirse a las razones que la llevaron a escribir "Sinceramente", la líder de Unidad Ciudadana dijo: "Después de yo ser presidente, más todo lo que pasó y está pasando en el país, era muy mezquino escribir una cosa de uno nada más, y me pareció que tenía que escribir cosas que le sirvieron a otros y que nos sirvieran a todos para reconocernos en la historia de lo que vivimos como argentinos y argentinas durante tantas décadas, desde las distintas posiciones que todos y todas tenemos, no creo en los neutrales, se habrán dado cuenta… para neutrales están los suizos, los argentinos no somos neutrales. Nunca lo fui ni lo quiero ser".

En otro apartado, Cristina lanzó un "guiño" a la administración del presidente estadounidense Donald Trump: "Miren lo que esta pasando en Estados Unidos. La economía vuela, tienen el indice de desempleo más bajo desde hace 50 años. Teóricamente la Reserva Federal debería subir la tasa de interés para que la economía baje. No. Algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial adentro del país para volver a generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto lo que les dicen allá, imiten lo que hacen allá", cerró en una "indirecta" claramente dirigida al actual gobierno.

CFK, también mencionó en su discurso a Roberto Lavagna y su gestión como ministro de Economía durante el mandato de Eduardo Duhalde: "Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos en medio de una crisis muy importante en 2003, recibimos el gobierno, que veníamos de una crisis brutal en 2001, y recibió Néstor 2,3 millones de planes Jefes y Jefas de hogar, que era un instrumento importante que había tenido el gobierno de Eduardo Duhalde y el ministro Roberto Lavagna para paliar la terrible crisis de 2001, y cuando nos tocó entregar en 2015 el gobierno, de aquellos planes había 207 mil porque habíamos generado millones de puestos de trabajo que les permitieron poder encontrar una ocupación".

Afuera, y a través de dos pantallas gigantes, cientos de militantes del kirchnerismo siguieron lo que ocurría en el interior de la sala "Jorge Luis Borges" de La Rural. Bajo la lluvia y por más de cuatro horas, los militantes acompañan a la ex mandataria en la presentación del libro que ya lleva más de 200 mil ejemplares vendidos desde su lanzamiento.