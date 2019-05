Interesantes compromisos por el Apertura 2019

09/05/2019 - 21:47 Amateur

La dirigencia de los Clásicos Barriales del Norte programaron para mañana una nueva jornada de acción en los diferentes escenarios de la ciudad capital. Se trata de la puesta en escena del capítulo número 17 del Torneo Apertura 2019, evento que concitará la presencia de los mas encumbrados equipos, que irán en busca de una nueva alegría. La organización dispuso que el primer encuentro se desarrolle a partir de la 14.30, con 30 minutos de tolerancia. Cabe recordar que en cada rectángulo de juego se desarrollarán tres partidos. Como siempre, la dirigencia de los Clásicos Barriales del Norte espera contar con la presencia de todos los equipos en escena, y además con sus parcialidades, las que le dan su aliento y son parte del folclore futbolera cada vez que se convocan en los diferntes escenarios y barrios capitalinos la jornada futbolera de esta competitiva liga de fútbol amateur. Cabe recordar que estarán es escena los equipos de las categorias C20 años y C30, en donde los simpatizantes disfrutan del espectáculo, y los protagonistas quieren celebrar tanto de local como de vistante. Esta es la progamación completa para la jornada de este fin de semana. En cancha de Mal Paso: La 203 Jrs. vs. Los Pibes de Martín; Amigos de la 28 vs. Bario Colón; 7º Pasaje vs. La 203 FC. En Calle 207: Carni. Los Amigos Jrs. vs. Sosa; Calle 206 vs. PSG; Car. Los Amigos FC vs. Rita Car. En Morumbí de Borges: Los Tenas vs. La Banda de Pilli; Los P de Estuki vs. Mayorista; La Unión de Los Este vs. B. Borges. En El Fondo de Borges: Juv. de Borges vs. Hermanos Juárez; Bosco III vs. Juv. del JF Ibarra; La Barra vs. (equipo a confirmar). En Polideportivo de Borges: Quilmes vs. El 5º Pasaje; La Fusión vs. El Milan; Banfield vs. El F. de Borges. En 6º Pasaje: Villa Borges vs. Los Amigos; Amigos del 4º vs. Petic FC; 6º Pasaje vs. Eskendra. En Chañar: La Esk de Kennedy vs. Los Peregrinos: La Cocheti vs. Kennedy FC; Chañar vs. Carlos Robles. En La Loma: Juv. de La Loma vs. San Esteban; Pasaje 421 Jrs. vs. Juan Ram; Pasaje 422 FC vs. Calle 4 FC. En San Lorenzo: Pablo VI vs. Los Calamares Jrs; San Lorenzo vs. F. Ema; Los Calamares FC vs. Gas del Estado. En Villa Grimanesa: S. El Toni vs. La Cuarteta; Panificadora Franci vs. La Magallanes: Carro Bar Chara vs. Borges Unidos. En San Martín: San Martín vs. El Bº de Tarapaya; La Barra de Juan vs. Los Ángeles; Q+Q vs. El Bº de Tarapaya FC. En Santa Rosa: El Salvador vs. El MRK; Tigres Jrs. vs. Los del Pasaje; Santa Rosa vs. Mal Paso. En Suboficiales: Los P. de la 28 vs. La Banda de Memo; 1º Pasaje vs. Juv. del Gas; Est. de Norte vs. Calle 13. En Tarapaya: La 23 Jrs. vs. (rival por confirmar); Alma Fuerte vs. JF Ibarra; Tarapaya vs. Avenida. En Triángulo: Triángulo vs. La Banda de Mario; Laureles vs. Estrella; Triángulo FC vs. La 23 FC. En Campeones del 28: Los 3 Amigos vs. 3º Pasaje; Bº Cáceres Los Pumas; Los 3 Amigos FC vs. Rifa Tunis.