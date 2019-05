El certamen “Santiago Lencina” sigue con duelos atrapantes

09/05/2019 - 21:48 Amateur

Mañana volverá la acción para los equipos que militan en la Asociación de Futbolistas Amateur. La dirigencia de esta destacada liga confirmó la puesta en escena de la undécima fecha del apasionante certamen Apertura 2019 denominado “Santiago Lencina”. A continuación le ofrecemos el programa completo de la jornada deportiva que estará reservada para las categorías C 50 y 55 años (a las 15 y 16.30). Se recuerda a todos los conjuntos que por disposición de la organización, sólo tendrán tolerancia los primeros partidos en cada escenario. Se descuenta el acompañamiento de las parcialidades en cada rectángulo de juego. Programa En cancha de Asociación Nº1: Almirante Brown vs. Frut. Carlitos; Puente Alsina vs. Esc 102. En Asociación Nº1: San Carlos vs. Los Maestros; Lubric. HD vs. Saravah. En Banco Provincia: Amigos Bolita vs. Vet. de Güemes; Banco Provincia B vs. Súper Colón. En El Mojón: Loreto FC vs. Campeones de 28 FC; El Deán vs. Profesores de E. Física. En cancha de Sur: San Roque vs. Maestros: Técnicos vs. Lagartos Malvinas. En San Isidro: Chacarita vs. Loreto MSR; Villa Hortencia vs. Despensa Mis Nietitos. En Zanjón: Arquitectos vs. Sitravise IPVU; Zanjón vs. Puerto Nuevo (a las 16). En Defensores de Forres: Rabenar vs. Las Heras (a las 16).