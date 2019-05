Sofía Agüero Petros, ante nuevos desafíos

09/05/2019 - 21:56 Pura Vida

Sofía Agüero Petros sigue creciendo artísticamente. De aquel salto a la fama en “High School Musical: La Selección” hasta su presente como cantante profesional y licenciada en Diseño y Comunicación Audiovisual, la joven santiagueña revalida lo conseguido al haber sido elegida ahora para protagonizar “Plan B Destiempo”, musical que estrenará mañana en un teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sofía llegó a esta obra tras realizar una “audición bastante complicada porque había que escribir un monólogo, decirlo, bailar una coreografía y después cantar un tema”, tal como le dijo a EL LIBERAL la cantante nacida en Santiago y radicada actualmente en Buenos Aires. Y superó las exigencias ya que en febrero pasado le avisaron que había sido elegida para ponerse en la piel de Elena, su personaje protagónico en este musical de Gabi Fridman.

“Desde febrero venimos trabajando a full. Es una producción muy copada cuya historia está centrada en una familia que se va de camping. La estrategia es dejar los celulares y ver qué sucede. A partir de entonces empiezan a suceder los típicos problemas dentro de una familia. Deja un mensaje muy lindo”, remarcó Sofía.

Al referirse a Elena, su personaje, destacó: “A mí me ha comprometido mucho como actriz porque es un personaje complejo de encarar, porque tiene dos facetas: una superficial y la otra muy profunda. La obra me toca desde muchos lados familiares; entonces, me ha sido duro atravesarla. Por ejemplo, hay dos canciones que canto y hay una de ellas que en ningún ensayo la podía cantar sin llorar. Hace pocos días he aprendido a transmitir esas emociones por otros lados para que no me pegue tan fuerte”.

La también participante del reality musical “La Voz Argentina”, indicó que con “Plan B” está “creciendo como actriz. Todo es muy lindo. Es una obra interactiva en donde el espectador, desde que entra, siente olores”. Además, adelantó que ya confirmaron que esta obra estará participando con un cuadro musical durante la ceremonia de la entrega de los Hugo, premios con los cuales se reconoce al género Musical.

Informó que con esta pieza teatral estarán todos los sábados, hasta julio venidero. “Según como nos vaya se puede extender hasta agosto. Han sido meses muy intensos ya que estuve con muchos ensayos, además de estudiar clases de canto”, remarcó.

¿Este musical representa tu regreso a los escenarios después del reality televisivo?

Digamos que sí, estuve haciendo shows privados desde La Voz, cantamos en Solanas (Punta del Este) con Juan Pablo Nieves, otro participante de La Voz, también en el carnaval de la localidad de 25 de Mayo juntos. Hice otros shows solista y ahora estamos armando material con Juampi para vender nuestro show en dúo. También estuve componiendo jingles para un partido político de Serrano, un pueblo de Córdoba, ya es el tercero que les compuse y estoy ofreciendo ese servicio dentro de mi productora audiovisual.

En cuanto a proyectos, contó: “Futuros show de Santiago, mis conciertos con Juampi Nieves y obviamente continuar dictando mis clases y con mi productora audiovisual. Voy poniéndome objetivos a corto plazo, los objetivos más grandes de mi vida ya creo haberlos cumplido así que ahora disfruto más del proceso de cada cosa. En el lugar en donde me encuentro hoy ya estoy muy feliz”.