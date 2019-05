Músico salteño apostó por Leo Dan y Martín Paz para “Punto Cardinal”, su CD debut

09/05/2019 - 22:24 Pura Vida

El cantautor salteño Enzo Salvatore lleva en su corazón la esencia de aquellos cantores de su provincia natal en donde la identidad cultural de su pueblo está presente.

El joven autor está en Santiago para promocionar “Punto Cardinal”, su primer disco como solista en el que confluyen diversos géneros por los cuales él transitó antes de lanzarse como solista.

De su experiencia en el grupo La Legua hasta su interpretación de la música andina, mejicana y el folclore, Enzo fortaleció su amor por la música. “Todos los puntos cardinales me llevan al mismo lugar que es hacer la música más allá de los géneros”, destacó en visita a EL LIBERAL.

En tanto, en “Punto Cardinal”, compuso temas que van por el lado del llamado folclore romántico. “No es el folclore tradicional, sino que utilizo instrumentos modernos. Tengo batería, bajo, guitarras eléctricas y charango. Con esos instrumentos le doy sonoridad a mi disco”, expresó.

“Punto Cardinal”, “Loco de amor” y “No me lastimes” (que subió a YouTube) son los primeros temas en los que Enzo sintetiza el espíritu de su CD.

Santiago del Estero es el punto de partida de un largo caminar que tendrá para difundir “Punto Cardinal”, un “disco hecho todo a pulmón. En Buenos Aires grabamos.

las baladas mientras que en Salta grabamos las chacareras, zambas, gatos y carnavalitos”.

Leo Dan y Martín Paz son los autores santiagueños de quien Enzo hizo versiones de sus clásicos y los incluyó en su novel disco.

De Leo intepretó “Libre, solterita y sin nadie” y “Pídeme la luna”. En tanto, de Martín grabó “Eterno amor”.

“Leo Dan es un icónico, un cantante a quien admiro y de quien me gusta sus letras. En los años 2012, 2013 y 2014, cuando estuve en Cosquín, realicé estas versiones y me fue muy bien. La versión que hice de “Pídeme la luna” me hizo trabajar bastante porque se difundió mucho en Córdoba. Ese tema nos dio una gran mano. La gente lo canta y, además, quién no conoce a Leo Dan”, resaltó Enzo.

Además de las composiciones de Leo, Enzo incorporó en su disco “Loco de amor”, que escribió Silvia Mujica, una autora conocida a partir de las composiciones de su autoría que grabaron Los Nocheros. “A este tema le puse la música y me fue bárbaro. Esto me está ayudando mucho a tener presencia en lugares impensados”, dijo.

“El disco tiene, en su inmensa mayoría, temas nuevos y propios, lo cual le da identidad”, remarcó.

En su currículum, Enzo destaca su paso por el conjunto La Legua, de quien Los Nocheros interpretaron los temas “Soy de Salta” y “El Querendón”.

Salvatore tiene pensado lanzar su disco para septiembre u octubre. Mientras tanto, mes a mes, irá subiendo en sus redes sociales algunas de las canciones. “Estoy ansioso por darlo a conocer”, dijo.