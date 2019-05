Enorme cucaracha interrumpe el discurso de un Presidente

09/05/2019 - 22:49 Mundo Web

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, debió interrumpir su discurso luego de que una cucaracha caminara por su pecho.

El inesperado visitante se deslizó desde el hombro izquierdo del mandatario mientras este se dirigía al público en un evento de campaña desde la provincia de Bohol. Una de sus asistentes se percató del insecto e intentó ahuyentarlo, pero el propio Duterte fue el encargado de deshacerse de este, arrojándolo al suelo despreocupadamente.

"Es liberal", aseguró Duterte refiriéndose a la cucaracha y tratando de distender la situación.

Philippine President Rodrigo Duterte seemed unfazed when a finger-sized cockroach scrambled onto his shoulder as he spoke at a campaign rally. More here: https://t.co/VlguZPA4ib pic.twitter.com/J4Rz7FKLoq