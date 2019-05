Lezana y Leguizamón están en el quince titular

10/05/2019 - 01:05 Deportivo

La franquicia argentina Jaguares con los santiagueños Tomás Lezana y Juan Leguizamón, iniciará en la madrugada de mañana su gira por Oceanía frente a Highlanders, de Nueva Zelanda, por la 13ra. fecha del torneo Super Rugby, con nueve cambios, y el deseo de extender una exitosa serie de cuatro victorias consecutivas.

El encuentro se jugará este sábado desde las 2.15 de Argentina en el estadio Forsyth Barr de la ciudad de Dunedin, con el arbitraje de Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) y televisado por ESPN 2.

Jaguares, dirigido por Gonzalo Quesada, está tercero en la Conferencia África con 27 puntos en 10 partidos, debajo de Bulls (10) y Sharks (11), ambos con 28, clasificando para cuartos de final en el sexto puesto de la tabla general.

Highlanders, con el ex All Blacks Aaron Mauger (46 cotejos y 20 tries) como entrenador, suma 25 puntos y está octavo en la general, y clasificando, mientras que en la Conferencia Nueva Zelanda se ubica tercero y muy lejos de Crusaders con 42 y Hurricanes con 36.

Jaguares, que suma un récord de 6 triunfos y 4 derrotas, ha logrado en una notable reacción y con dos triunfos en Sudáfrica y dos en Vélez, colocarse en una expectante posición y con serias posibilidades de clasificar en base a grandes respuestas individuales y una superación en el juego más allá de algunos errores que se repiten. En el juego crece partido tras partido la defensa de Jaguares, es netamente positivo el nivel de maul, la capacidad de poder concretar en cualquier momento en el ingoal adversario y el ánimo o “corazón” de siempre que aporta un plus. Pero lo favorable no debe esconder falencias como la involución en el scrum, errores no forzados en el manejo del balón, para evitar sorpresas.