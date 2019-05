“Necesitamos un nuevo contrato social para salir de la crisis”, afirmó Cristina Kirchner

10/05/2019 - 01:41 Política

La ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner afirmó que ‘Argentina necesita un nuevo contrato social de ciudadanía responsable de todos y todas para salir de la crisis’, durante un acto realizado en la Feria del Libro, en el cual presentó ‘Sinceramente’, un trabajo de su autoría.

‘Necesitamos un nuevo contrato de ciudadanía responsable de todos y todas para salir de la crisis. Es una tarea a la que deben comprometerse los empresarios, los operarios y los cooperativistas. Un pacto que nos involucre a todos’, señaló la ex mandataria en el auditorio Jorge Luis Borges de la Rural que se encontraba colmado.

En momentos en que el gobierno realiza una ronda de diálogo en torno a una serie de puntos básicos, la ex presidenta valoró los llamados a los consensos, al decir que ‘en épocas de grandes acuerdos entre sectores nadie puede estar en desacuerdo’.

Sin embargo inmediatamente añadió: ‘Pero permítanme decir que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas, con metas verificables, cuantificables y exigibles’.

Ante la presencia de ex funcionarios de su gobierno, representantes de los organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales cercanos al kirchnerismo y figuras de la cultura y el espectáculo que estaban en la sala, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el objetivo del libro de su autoría era que les sirviera ‘a todos los argentinos’.

La ex jefa de Estado no hizo alusión alguna a su posible candidatura para tratar de volver a la Presidencia de la Nación, como se especulaba desde algunos sectores políticos.

Dos pantallas gigantes permitieron seguir la presentación a una multitud que se encontraba fuera del predio, una de ellas sobre la avenida Sarmiento, que desde la mañana ya estaba cortada al tránsito.

‘Mi gran apuesta son los jóvenes y a ellos están dirigidas estas palabras. Éste es un trabajo que cuenta una experiencia, pero que ya comenzó a caminar solo, como a veces sucede con las palabras’, dijo la ex mandataria.

Además, la presentación fue transmitida vía streaming a través de las redes sociales, con lo que pudo seguirse a través de las cuentas de Twitter, Facebook y Youtube de la ex presidenta y de la Feria.

Generar trabajo

‘Hoy los argentinos están sobreviviendo. Pero fíjense lo que pasa en Estados Unidos, donde están privilegiando la industria para generar trabajo y riqueza. Creo deberían imitar lo que hacen allá, donde la economía vuela’, indicó en referencia crítica a las políticas del gobierno nacional.

‘Algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial para generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto las cosas que les dicen, imiten lo que hacen allá’, enfatizó.

No obstante, en varios pasajes de su alocución procuró mostrarse conciliadora y contuvo a sus seguidores cuando insinuaron algunos silbidos ante menciones que se hicieron sobre el oficialismo y el presidente Mauricio Macri.

‘¿Ven? Estamos en el salón Borges y parece que él tenía razón. Son incorregibles todos ustedes’, aportó en relación a una frase del escritor sobre el peronismo, que aseguraba que los seguidores de la doctrina justicialista ‘no eran ni buenos ni malos, simplemente incorregibles’.

‘Quiero que este libro les sirva a los argentinos. No pretendo tener la verdad revelada, esto no es el Talmud, ni la Biblia ni el Corán. Es un aporte desde mi experiencia. Conté lo que hicimos durante tres períodos de gobierno con aciertos y errores, pero sobre todo con convicción’, subrayó la ex jefa de Estado.

Cristina Fernández reveló que fue su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández quien la impulsó a escribir esta obra, en principio para defenderse de ‘las falsas acusaciones que hicieron’ sobre sus hijos y familiares.

‘Lo comencé a escribir en diciembre del año pasado y a principios de este año tomé la decisión de publicarlo’, confesó ante la concurrencia.

Antes de iniciar su discurso, la ex presidenta fue presentada por María Teresa Carbano, titular de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria, quien destacó el carácter plural de la exposición que se realiza todos los años en el predio ferial que la Sociedad Rural posee en el barrio de Palermo.

También expresó unas palabras el director de Pengin Random House, Juan Ignacio Boido, quien destacó el éxito de ventas de ‘Sinceramente’.