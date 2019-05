FÚNEBRES | 10 de mayo de 2019

10/05/2019 - 01:56 Funebres

Fallecimientos

- Eugenia Ignacia Medez

- Siriaco Dermidio Suárez

- Pedro Andrés Mansilla (La Banda)

- Carlota Adelaida Trejo de Soli

- Berta Inés Gómez (Clodomira)

- Estela Beatriz Garay (La Banda)

- Blanca Azucena Lobos de Presti

- Carlos Roldán (La Banda)

- Lidia Belinda Campos

- Marcelino Jaimes (Los Telares)

Sepelios Participaciones

CAMPOS, LIDIA BELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Sus hijos Dante, Cora, Juan, Sergio, Nomeí, Ana, h. pol. nietos, n. pol. bisnietos, tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Defensa Nº 570 bº parque. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA AZUCENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el9/5/19|. Sus hijos Ángel Ernesto y Santos Humberto Presti y su nieta Libia Presti participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de Villa Atamisqui. C de duelo P L Gallo 340(SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA AZUCENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el9/5/19|. Su amiga Amanda Ledesma de Ávila y sus hijos Aníbal Víctor, Daniel Alejandro, María del Rosario, María Amanda, María Verónica y María Silvana junto a sus respectivas familias despiden con mucha tristeza a su tía quien fuera en vida una excelente educadora, reconocida artista plástica y profesional del Derecho. Deja a sus hijos buenas enseñanzas y recuerdos.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA AZUCENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el9/5/19|. Gladys Perez de Barrera y Chela Perez de Gerschon, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga Azucena, rogando del Padre Celestial la reciba en su Reino, le dé el descanso eterno y resignación cristiana para sus hijos. Que brille para ti la luz eterna, descansa en paz Azucena.

MANZUR, RICARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19 en Campinas, San Pablo, Brasil|. Ramón Veloso, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hnos. Betty y Hector y demás familiares con profundo dolor. Ruegan oracines en su memoria.

MANZUR, RICARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19 en Campinas, San Pablo, Brasil|. Lito Nazario y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Madre querida, gracias por tanto amor, brillaras por siempre en nuestros corazones. Te amamos. Sus hijos Toto, Maru y Ale participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Su hija Alejandra Lopez, tu hijo del corazón Martin Torres, Catalina y tu futuro nieto ( B B ) participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Sus hijos Maru, Toto, Ale, sus nietos Gaspar, Virginia, Felipe y su bisnieta Margarita y demá famil. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo Cia de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Su hermano Toño Medez y sus hijos José, María y Juan participamos con dolor su fallecimiento.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Sus nietos Virginia, Gaspar y Felipe, su bisnieta Margarita participan su fallecimiento.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Sus primos Narda y Raul y tus sobrinos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Sus primas y sobrinos María Leonor, Marta Elena, Lidia Sofía y Luisa Hallak; Carla y Juan Emilio Romano Hallak, Pablo, Marta y Mariana Retondo Hallak participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Sus primos Willi Ávido y María José Filippa junto a sus hijos Augusto y Virginia participan el fallecimiento de la querida Eugenia. Elevan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Sus primos Tere y Roberto Rojas y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, ruegan resignación para sus hijos y querido Toño.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. "Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, Volverás a darme vida, Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, Y volverás a consolarme". Sus tíos Hugo Elías y Rosa Esther, sus hijos Walter, Doris, Silvina, Marcelo y Miriam, sus hijos politicos y nietos participan con dolor su fallecimiento. "Yo te celebraré con toda el alma, y glorificaré tu nombre eternamente, porque tu piedad conmigo ha sido grande, me sacaste del abismo de la muerte".

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Alberto Jerez, Susana Inés Areal y familia con pesar despiden a su amiga Eugenia y acompañan a sus hijos, y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Su amiga de toda la vida : Estela Salomón, sus hijos Silvia Fernández, Mariela y Adolfo Giménez y Migui y Florencia Rico y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Tu entrañable amiga Telli Risso Patron, Horacio Rojo Cantos e hijos Juli y Agustin Pepi Lascano, Noe y Luciano Gelid y Alfonso Rojo Cantos participan con inmenso dolor tan triste noticia.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Querida amiga, querida compañera de promoción, siempre estarás en nuestros corazones y en cada reunión de mes del grupo. Te queremos Euge. Acompañamos a su flia. en estos tristes momentos.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Néstor Lopez Veloso y flia. Participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus hijos Toto, Maru y Alejandra Lopez. Rogamos oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Hugo Torrez y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dolorosa perdida.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Rodolfo y Ada Cappellini, sus hijos Tatiana, Isolda, y Renzo participan el fallecimiento de su querida amiga y compañera Eugenia. Acompañan a Maru en este momento de profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Charito Chazarreta, Aida Hoff, Baby Enriquez, Hilda Santillán, Lola Ruiz, María Zuaín, Noris Salomon, Pocha Chara, Ana Rojas, Eduardo Barragan, Cristina Correa participan el fallecimiento de su amiga Eugenia y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Charito Chazarreta, Veronica Acosta y Lola Ruiz participan el fallecimiento de su amiga eugenia. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Morro Filippa, Rosa Elena Atterbury, sus hijos y sus respectivas familias acompañan al amigo Toño en el dolor por la pérdida de su hermana Eugenia. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Tito Suárez, sus hijas Analia, Mónica, Mariana y sus respectivas flias, despiden con gran dolor a su querida "Tía Eugenia". Elevamos oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Los Hnos. Suárez: Buby, Tito, Chochi, Nene y Gladys despiden con gran dolor a su querida amiga "Euge". Acompañamos a toda la flia. Rogamos oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Chicha y Lucy Riachi participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y compañera de militancia. Elevan plegarias a Dios Padre para que la reciba en su trono y piden resignacion para su familia.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Ing. Oscar Barrionuevo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la empleada Srta. Lopez, Maria Alejandra. Ruega oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Personal de Cia. de Recreativos Argentinos UTE, participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Srta. Lopez Maria Alejandra.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Directorio de Cia. de Recreativos Arg. UTE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la empleada Srta. Lopez Maria Alejandra.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Silvia Llavar, sus hijos Enrique Miguel y Eugenia María Miguel con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus queridos familiares en este momento de dolor.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. María Verónica Paz e hijas Carmela y Faustina, Esmeralda Filippa, Amalia Elena Filippa y María de los Ángeles Paz participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Dr. Hugo R. Catella y Mirta Neme participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijos Alejandro y Elena, José y Elizabeth, Teresita y Eduardo; Carlos y Susana, María Mercedes y Javier, Ramón y Adriana, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor la partida de su querida amiga "Nena" y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y madre política de sus matriculados Cres. Luis Alberto Rezola y Patricia Ana Passarell. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y madre política de los Cres. Luis Alberto Rezola y Patricia Ana Passarell. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y madre política de sus colegas Cres. Luis Alberto Rezola y Patricia Ana Passarell. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Marquesa Adriana Zurita, recuerda con cariño a la Sra. Ana Lia y le desea un Feliz Resurrección en la Paz del Señor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. La Comisión Directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dr. Eduardo A. Garay, Dra. Julia E. Graziani, Dr. Agustin Scarano, Dr. Roberto Eberle, Dra. Georgina Chaumon, Dr. José R. Sánchez Gerez, y su Asesora Legal Dra. Dora A. González, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre nuestro beneficiario, Dr. Guillermo Rezola, elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ricardo Neme, Graciela Tauil y sus hijos Ricardo Martín, María Carolina y Mauricio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, personal administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia participan el fallecimiento de la madre política de su compañera CPN. Patricia Pasarell y elevan oraciones en su memoria

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Las autoridades del Tribunal de cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achaval, CPN. Alfredo Osvaldo Juri, Dr. Normí Marcela Garnica, CPN. Ricardo Lino Rubio participan el fallecimiento de la madre política de la CPN. Patricia Pasarell y elevan oraciones en su memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe y flia, participan su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Vuela alto, vuela al Señor, como Mercedes Guerra vuela hacia la paz y la luz de Cristo". La Comunidad Educativa y Religiosa del Colegio Madre Mercedes Guerra de la Congregación de las Hnas. Terciarias de la Caridad, despiden con sentido pesar a quien fue su primera directora, docente de vocación y ejemplo de servicio al prójimo. Supo entregar su vocación con dedicación y abnegación demostrando en su labor diaria, el amor a los niños, el compromiso a sus compañeros y la alegría a toda la comunidad. Hoy invocamos a nuestro patrono San Francisco para que la reciba y acompañe hacia la casa del Padre Celestial. Acompañamos con oración a su querida familia.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ing. Fernando Filippa, Rosa Elena Atterbury junto a sus hijos y sus respectivas familias participan con gran sentimiento la pérdida de la querida Nena, de quien guardan los mejores recuerdos y acompañan a sus hijos con oraciones.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas lamentan su partida y acompañan con cariño a sus hijos y nietos en el dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, SARA BEATRIZ (Teté) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Comisión directiva, socios y vecinos de la biblioteca popular " Juan Bautista Alberdi" participan el fallecimiento de la hermana de la empleada de esta casa Sra. María Roxana Juárez y la acompañan en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso y cristina resignación a su flia.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con tu mirada. Su hija María Cecilia, su hijo político Adolfo y sus nietas Florencia, Lourdes y Jazmin, participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Señor, ya está ante tus puertas, permítele el ingreso a tu Reino. Su hija Mónica Beatriz, su hijo pol. José y sus nietos Santiago, Rodrigo y Virginia, participan con dolor su fallecimiento.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. "Yo soy la resurreccion y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá". Su hija Claudia Marisol, su hijo pol. José Francisco y sus nietos Enzo, Ignacio y Briza, participan con dolor su fallecimiento.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. En tus manos encomiendo mi espiritu, papi que en este descanso eterno el Señor te reciba en su casa " Con nuestros corazones llenos de tristeza te despedimos pero sabemos que ya estas en paz. Sus hijas Maria Cecilia, Monica Beatriz y Claudia Marisol participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran inhumados hoy a las 10 wn el cementerio Parque de la Paz.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Señor ya está ante tí recíbelo en tu Reino. Su hermana Olga, su sobrino Javier y familia, participan con dolor su fallecimiento.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. A tí elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. Su prima hermana Lita Tolosa de Ponce, sus hijos Dorys y Alejandro, hijos políticos Jota y Naty, sus nietos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Su sobrina Dorys de Jozami, su esposo Jota Jozami y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos, despiden. Sus sobrinos Irma, Clara, Raul y flia y Luciana, participan con dolor su fallecimiento.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Susana, Yesica, Facundo y Franco y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Los compañeros de su hija Monica del Colegio Primera Junta; Moni, Fabian, FAbio, Mario, Luis, Lucky, Cecilia Ch., Cecilia S., Malena, Victor, Sonia, Mario José, Daniela, Yessi, Eugenia, Sergio y Susana, acompañamos en tan doloroso momento, rogando por su eterno descanso y elevando oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. La comunidad educativa de la ESPEA Nº 1 Nicolas S. Gennero participa con profundisimo dolor el fallecimiento del papá de la profesora de la institucion Cecilia Tolosa, acompañamos a sus familiares en este dificil momento y rogamos oraciones en su memoria.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. En este momento difícil de sus vidas, le pedimos a Dios que les conceda paz y consuelo que se necesita para salir adelante. Roxana Sosa, José Fernando Costa, sus hijos Fernandito y Mirta de Costa participan con profundo dolor tan irreparable pérdida. Dios lo tenga en su gloria. Se ruega oraciones en su memoria.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Compañeros del Dpto. de3 Matematica de la ESPEA Nº 1 Nicolas S. Gennero, Claudia, Walter, Alejandra, Gonzalo y Susana participan y acompañan en este dificil momento a su amiga Cecilia por el fallecimiento de su papá, rogando una oracion por su eterno descanso.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Mariana, Jorgelina, Monica, Claudia, Erika, Beto, Veronica, Eva, Liz, Omar, Eugenia, Sara y Sandra participan el fallecimiento del papá de nuestra compañera y amiga Cecilia ofreciendo y solicitando una oracion por su eterno descanso.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. José Tula y familia participan con dolor el fallecimiento de su compadre y amigo, acompaño con su dolor a su familia, elevo oraciones en su memoria.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. No llores si me amas.. si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas. Raúl Vazquez y flia, desde Choya, participan con pofundo dolor su fallecimiento. Choya.

TOLOSA, ALDO HÉCTOR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tu Señor aseguras mi descanso. Sergio Serrano y flia, desde Choya, participan con dolor su fallecimient. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su hija Cristina, sus hijos políticos Carlos Salas y Maruca Carabajal, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJOS.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. "Que Dios te tenga en su santa gloria". Su hija política Maruja Carabajal de Soli, nietos Noelia, Carlos, Lucas, Ivana y Matias, sus bisnietos Santiago Beccaria, Valentina, Lourdes, Mateo Gabi, Florencia y Josefina Soli, nieta pol. Mirta Gramajo particpan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su hermano Ramón Efraín, su cuñada Leonor Salas, sus sobrinos Antonio, Angélica y Carlos participan su fallecimiento con enorme dolor, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su nieto Dr. Carlos Federico Salas y familia despedimos a nuestra abuela con gran dolor. Descansa en paz.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su nieta Dra. María Carolina Salas y familia despedimos a nuestra abuela con gran dolor.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su nieto Dr. Nicolás Martín Salas y su esposa Dra. María Fernanda Heredia Moreno despiden con gran dolor a su abuela.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su nieta CPN. María Cristina Salas y Joaquín Campos la despiden con gran dolor a su abuela Tita.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Familia Campos Toledo participa su fallecimiento y acompaña a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. La cuñada de su hija Cristina Leonor Salas, su esposo Efraín, sus hijos Toño, Lica y Carlos Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Loli Carrizo y sus hijos Marcos y familia y Rodrigo Alarcón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos, en especial a mis sobrinas Marcela y Mariana y a sus nietas Sol y Catalina por tan irreparable pérdida, Primo: descansa en paz.

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VILLAFAÑE, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Luis Américo Castillo, participa con inmenso dolor el fallecimiento de su gran amigo Manuel y eleva oraciones al cielo pidiendo a Dios que, con su infinita misericordia, le dé el descanso eterno y pronta resignación a sus seres queridos.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su tía Monica Kobzar de Palacio e hijas acompañamos en este doloroso y triste momento a toda su familia, deseandole un eterno descanso.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Elsa Espeche de Oberlander, sus hijos, e hijos políticos Enrique Oberlander y Teresita Monentegro, sus hijos Lourdes, Paula, Virginia, Nicolás Oberlander, hijos políticos Maxi Salto, nieto Benicio, Marcelo Oberlander y Josefina Mejor Luis, Carlos Giovannini y María del Carmen Oberlander e hijos Franco y Lucia Giovannini, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermana Margot Weyenbergh de Montenegro y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Lia Valdini Renteria de Sarmiento y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento y flias. participan con dolor y acompañan a su esposa, hijos y flias, y a sus queridos hermanos, Margot, Gorda, Negro, Gringo y Negrita en tan doloroso trance.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Yris Bettiana Rafael y Mariángeles Karina Rafael y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Edmundo A. Gómez, Analia Terzano y familia participan y acompañan a la familia del amigo Jorge con mucho afecto.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa e hijos en el dolor y la oración.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ana Maria Nanni y Marta Rojas acompañan en tan doloroso momento, elevando plegarias al Altisimo por el eyerno descanso de su alma.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Horacio Pedro Montenegro e hijos participan con pesar el fallecimiento de Jorge, piden al Padre una pronta resignación cristiana a su esposa e hijos.

Invitación a Misa

CONTRERAS, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su esposo Manuel, sus hijos Carlitos, Daniel y Alejandro y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

CRUZ, MAURO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Tu ausencia llena mis ojos de lagrimas y aflige mi corazón, aunque tu recuerdo llena mi ser, tu gran gozo es la luz que ahora desprende será mi guía el resto de mi vida. En el cielo ya disfrutas de tu bondad y alegría, mientras aquí en la tierra te extrañamos, tu fe incondicional llena mi alma de esperanza es la promesa de nuestro Señor Jesucristo "El que cree en mi , aunque este muerto vivirá". Tu madre, hermana y sobrino, abuelos maternos y tías maternas, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 6 mese de su partida a la Casa del Señor.

PÉREZ, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su esposa, hijos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San Juan Diego, del Bº San Germain con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

RUIZ, PEDRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su esposa Mirta Corral, sus hijos, hijos políticos y nietos agradecen a sus familiares, amigos, vecinos y colegas su acompañamiento en este doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SARMIENTO, MIGUEL ANTONIO (POLOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/12|. "Si algún día visitas mi tumba, no llores. Imagina que estoy durmiendo y te visitare con el alba., Te abrazare con el viento, te besare con la lluvia, cantare para ti con el silencio, nunca pienses que me he ido, porque entonces...Entonces si habré muerto". Su esposa Tere, sus hijos Oscar y Miriam; Rosa, César y Silvina, nietos y bisnietos invitan a familiares y amigos a la misa, que con motivo de cumplir 7 años de su partida física, se llevara a cabo el Domingo 12 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

SOSA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/85|. "Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz eterna". Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San Francisco, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ DE ANRÍQUEZ, MARÍA LILIANA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Porque fuiste un ser maravilloso con todos tus seres amados, madre protectora, hoy descansas en la viña del Señor junto a sus angeles. Su esposo Germán Anriquez, sus hijos Walter, Paola, Daniel, David, Lorena, Karina, hijos politicos y sus nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE ANRÍQUEZ, MARÍA LILIANA DEL PILAR (q.e.p.d.) Fallecio el 10/4/19|. No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su suegra Juana Gomez de Anriquez, sus cuñados Luis, Amanda, Ricardo y sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida, elevan una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARAY DE ARGIBAY ESTELA BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. ''Señor, dadle el eterno descanso''. Sus primos Eva y Tony Adamo y sus hijos Silvia Liliana y Hugo Sebastián Adamo y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GARAY DE ARGIBAY ESTELA BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. ''Señor, ya está ante tí recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su madrina Lucy Baez y sus hijos Mary y flia, Coco y flia, Graciela y flia, Roberto y flia, acompañan en el dolor a sus hijos Dito y flia y Marilu. Ruegan oraciones en su memoria.

GARAY, ESTELA BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Raquel Villagra, sus hijos Rossana, Hugo César, Valeria, Jeny y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Chicha. Elevan oraciones a su memoria.

MANSILLA, PEDRO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleciío el 9/5/19|. Su esposa Lelia Gallo, sus hijos: Elma y Guillermo, sus nietas: Martina, Guadalupe y Alma, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Irigoyen y Garay ( S.V.) Org. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Sus hijos Carlos Fernando, Jose y Javier h. políticos Rocio Andrea, Gabriela, nietos Federico, Jesús, Valentina, Agustin, Ismael y flia Paz y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Clodomira servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

ROLDÁN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus hijos Carlitos, José, Fernando y Javier participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

ROLDÁN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Sus primos Mario Roldán y flia y Raúl Roldán y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GÓMEZ, BERTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Sus hijos Armando, Héctor y Marta, nietos, bisnietos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos son velados en Sala velatoria Gubaira de Clodomira y serán sepultados hoy en el Cementerio de Las Habras. Ruegan oraciones en su memoria.

JAIMES, MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su esposa Dora J. Torres, hijos Analia, Cristian, Sebastian, Angelica, Yamil, Nelson, Ricardo, Maribel,. Roxana, Florencia, h. pol. nietos y bisn. part. su fallec. Sus restos serán inhunm en cem. local hs 17. Casa de duelo Los Telares. Servicio caruso Cia Arg. de Seguros SA ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUÁREZ, SIRIACO DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Sus hijos Sara, Osvaldo, Irma, Roxana y Alba, h. pol. Eva, Luis, Tito, nietos, bisn. tataranietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer. EMPRESA SANTIAGO.