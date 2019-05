Crimen de Yadón: “No fue pasional, mi cliente es una víctima más”

10/05/2019 - 21:36 Policiales

El Dr. Ramiro Rúa, abogado defensor de Juan Jesús Fernández, Estefenía Fernández y el hermano de Rafael Cano Carmona, aseguró que sus clientes “no tienen nada que ver” con el ataque que terminó con la vida del funcionario Miguel Yadón y le causó gravísimas heridas al diputado radical Héctor Olivares.

Te recomendamos: "Bullrich afirmó que el móvil del crimen fue un "conflicto personal""

“Espero que se esclarezca esto y que la persona que mató tenga una pena de prisión perpetua. Es el que estaba en el auto, salió corriendo y fue detenido en Paysandú”, expresó señalando a Juan José Navarro Cádiz como el autor de los disparos.

En el mismo sentido, aseguró que el padre de la joven detenida “fue engañado y llevado al lugar del crimen visiblemente alcoholizado” por el hombre detenido en Uruguay. “Él no programó ningún hecho, según me confirma su señora”, agregó.

Rúa manifestó que la familia de Fernández no conocía ni a Yadón ni a Olivares. “No hay vinculación. Pueden analizar todos los teléfonos. No tenemos ningún secreto”, sentenció.

Y cerró: “La versión que yo tengo es que Estefanía no conoció al ingeniero. No se trata de un tema de feminicidio, ni un homicidio por una cuestión de género o amantes. Ella no tuvo ninguna relación. Tampoco tuvo relación ni el padre ni el hermano de ella, ni la otra persona que está detenida. Estamos a disposición del juzgado”.