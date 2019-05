Un padre presentó un reclamo formal

10/05/2019 - 21:40 Santiago

El padre del alumno de 12 años que cuestionó la clase de Educación Sexual Integral (ESI) que recibió su hijo en una escuela de Comodoro Rivadavia, dijo que él no envía a su hijo al colegio “para que le enseñen a besarse” y aseguró que “por más ley que haya, no voy a resignar mis derechos de padre”.

Luciano Díaz confirmó que presentó ante las autoridades de la Escuela 766 de la ciudad chubutense una nota quejándose del taller que se realizó el último martes, del cual “me enteré porque mi hijo me lo contó, no porque me lo hayan advertido desde la escuela, como hubiera correspondido”.

“Yo soy un padre presente, que voy a buscar todos los días a mi hijo a la escuela y hablo mucho con él, le pregunto todos los días cómo anda y qué tiene para contarme de lo que aprendió, y ahí surgió este tema del taller”, agregó.

La directora de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares del Ministerio de Salud de Chubut, dijo que “la responsabilidad de cómo se implementa cada taller es de la escuela, por lo que hemos pedido más datos para que nos informe sobre el caso puntual”.