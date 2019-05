Hoy empieza el 1º Encuentro y Fiesta de Colectividades

10/05/2019 - 22:52 Santiago

Hoy y mañana, siempre a partir de las 13, se realizará el 1º Encuentro y Fiesta de las Colectividades en el Nodo Tecnológico Santiago del Estero. Se trata de un espacio organizado por Yesmín Llebeili y del cual participarán colectividades latinoamericanas, argentinas, de países árabes, españoles, italianos, griegos, afro, hindú y otros.

La inauguración será esta tarde a las 13.30, con el desfile de las delegaciones que confirmaron su presencia, además de espectáculos artísticos y de comidas típicas de cada una de las colectividades que estarán durante los dos días en que se desarrolle este 1º Encuentro y Fiesta de las Colectividades que tiene el auspicio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Santiago del Estero.

Este espacio no sólo será un puente de unión de las culturas del mundo, sino que además representará una resignificación del crisol de razas que es la Argentina, particularmente Santiago del Estero, una provincia poblada por inmigrantes provenientes de los distintos continentes.

Pero, según lo enfatizó Llebeili en una entrevista con EL LIBERAL, el 1º Encuentro y Fiesta de las Colectividades “tiene un sentimiento profundo, que es el que me animó a realizar esta fiesta: es devolverle a esta tierra lo que tanto nos ha dado a los inmigrantes. Mis abuelos, oriundos de Siria, siempre me decían que la Argentina es el país generoso que ha recibido con sus brazos abiertos y su corazón a los inmigrantes. También me decían que uno debe ser agradecido y que, de alguna forma, siempre hay que devolver lo que se nos ha dado. Este es el espíritu del encuentro. Esta es una de esas formas de agradecer tanto amor y calidez de un país que cobijó a millones de inmigrantes que forjaron su sueño en esta tierra hermosa”.

Las actividades comenzarán hoy a las 13.30, con un desfile de las colectividades, las que serán recibidas por los gauchos.

“Esta fiesta no es un espectáculo, como muchos creen, sino que es un espacio en donde todos van a interactuar no solamente con el artista que está en el escenario sino también con la gente que pondrá su stand. Todo tendrá un sentido, una significación”, remarcó Llebeili.

Manifestó que habrá stands gastronómicos y culturales. Diferenció uno del otro al precisar que en los culturales se exhibirán artesanías y elementos significativos de la cultura de cada país, con sus respectivas explicaciones, mientras que en los gastronómicos estarán representadas las comidas típicas.

“Mi objetivo es que se vea todo el potencial artístico, gastronómico y cultural que tiene Santiago del Estero. ”, resaltó.

También recalcó que recibió la adhesión de diplomáticos de los países que participan de esta fiesta, además la del presidente del Consejo Internacional de Danzas Unesco, Dr. Alks Raftisque.

No tienen participación

Por otra parte, Justo Alegre y Ricardo Mishima, representantes en Santiago del Estero de la Agrupación de Colectividades y la Asociación Civil Japonesa, respectivamente, informaron que no tienen ninguna participación ni auspicio en el 1º Encuentro y Fiesta de Colectividades. Destacaron que dan cuenta de esto en virtud del requerimiento de los integrantes de estas agrupaciones sin fines de lucro que solicitan informes sobre este evento.l