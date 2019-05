El dólar cerró a $46,05 y las reservas caen en U$S3.544 M.

11/05/2019 - 00:54 Economía

Con volumen récord en lo que va del año por un mayor ingreso de divisas, el dólar bajó y se ubicó en $ 46,05 en bancos y agencias de la city porteña, mientras en Santiago cerró a $47,50.

La divisa minorista cedió en la jornada 45 centavos, para recortar a 50 centavos la suba acumulada durante la semana, mientras en lo que va del mes, el Banco Central perdió reservas por un monto de u$s 3.544 millones.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en tanto, la moneda descendió también 45 centavos y perforó los $ 45, al cerrar en $ 44,80.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 1.013 millones, el mayor en lo que va del año.

En el mercado informal, el blue terminó sin cambios por tercera jornada consecutiva a $ 46. En tanto, el ‘contado con liqui’ cedió 17 centavos a $ 45,07.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 1.102 millones, un 74% más que el jueves. Los plazos más cortos concentraron más del 60% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio terminaron operándose a $46,49 y $48,57.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que ‘con un recorrido sinuoso y con renovada presencia oficial en el mercado de futuros Rofex, la divisa norteamericana recortó posiciones pero sin poder bajar del cierre del viernes de la semana pasada’.

A su vez, las reservas brutas del BCRA bajaron en u$s 319 millones hasta los u$s 68.111 millones, mientras en el mes cedieron u$s 3.544 millones.

Por otra parte, el Banco Central convalidó una baja de tasas de las Leliq de 43 puntos básicos - la quinta en forma consecutiva - al finalizar a 72% en promedio, la más baja desde el 26 de abril pasado.

A su vez, la bolsa porteña se despidió de la semana en terreno negativo, al ceder un 2,1%, ante previsibles tomas de ganancias en el inicio de un mes fuertemente alcista para las acciones locales.

Mientras tanto, el riesgo país argentino -elaborado por el banco JP.Morgan - caía siete unidades a 895 puntos básicos, tras tocar a fines de abril un nivel de 1.012 puntos, valor máximo desde inicio de febrero de 2014.

En ese marco, los bonos soberanos en dólares promediaron una merma del 0,2%, contra un ascenso del 3,4% en las cinco sesiones previas.l