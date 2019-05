Batista dijo que quiere a Mascherano en su equipo

11/05/2019 - 01:49 Deportivo

Fernando Batista está preparando al seleccionado argentino Sub-20 que competirá en el Mundial de Polonia, pero ya tiene en la cabeza los Juegos Panamericanos de Lima, que comenzarán a fines de julio.

En las últimas horas trascendió que para esa competencia el entrenador estaría interesado en incorporar al equipo Sub- 23 a Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez y Fabricio Coloccini, como los tres mayores que le permite el reglamento.

Si bien el director técnico admitió ayer el interés por contar con ellos, aseguró que aún no se les hizo “un ofrecimiento formal”.

“No hubo un ofrecimiento formal para ‘Maxi’ Rodríguez, Mascherano y Coloccini. Mi cabeza hoy está en el Sub- 20. Hoy estamos en una etapa de refundación, queremos inculcarles a los chicos los valores de la Selección argentina. Me gusta que estén los jugadores que pasaron por la Selección, queremos que les puedan transmitir eso. No hablé con ellos y por respeto no voy a decir nada, pero es el camino que estamos buscando’, indicó en declaraciones recogidas por el diario Olé.

Sobre el caso particular del mediocampista central, consideró que “el camino de Mascherano en la Selección fue bárbaro”.

“En el caso de que pueda llegar a estar, lo tomaría como un cierre exitoso de su ciclo en selecciones”, concluyó Batista.

“A veces somos irrespetuosos futbolísticamente y analizamos un jugador por si ganó o no algo. Un jugador como Javier, que representó al país con esta camiseta por muchísimo tiempo merece mi respeto. Cuando no está, lo valorás. El camino de Mascherano en la Selección fue bárbaro. En el caso de que pueda llegar a estar, lo tomaría como un cierre exitoso de su ciclo en selecciones”, cerró el DT.

Estreno

La Argentina debutará en el Mundial de Polonia el 25 de mayo ante Sudáfrica en el Estadio Municipal de Tychy.

En la segunda fecha, el 28 del mismo mes, será rival de Portugal, mientras que el 31 de mayo cerrará su participación en la fase de grupos ante Corea del Sur. El equipo argentino se encuentra en Benidorm, España, donde jugará dos amistosos previos a la Copa del Mundo que comenzará el 23 de mayo. l