“Si estamos en deuda es con la gente que nos apoyó de local”

Momentos antes de iniciar la práctica de ayer en el Ciudad, Juan Ignacio Brussino habló con EL LIBERAL y se mostró ilusionado con ganar el clásico de mañana ante Olímpico para darle una alegría al hincha de Quimsa que tan mal la pasó en los últimos partidos en el Ciudad.

El base armador, oriundo de Cañada de Gómez, atraviesa un gran momento personal y espera que todo cambie a partir de mañana y de cara a los playoffs, al margen del rival que le toque al conjunto fusionado.

“Vamos a terminar la fase regular con el clásico, tratando de que sea con una victoria. Hemos regalado muchos juegos de local, más que nada al final de la temporada donde nos ha costado mucho tener una regularidad. Sabemos que se viene un partido importante y después se vienen los playoffs. Tenemos que volver a encontrarnos como grupo, como equipo y a partir de ahí, que será para nosotros el domingo, poder ser más regulares y poder ir escalando en los playoffs”, explicó Brussino, que jugó el clásico con las dos camisetas, ya que en la temporada 2014/15 vistió la de Olímpico.

“Este grupo de grandes jugadores en su momento ha ganado el Súper 20. Y ha estado mal también en su momento en el Súper 20, pero cuando llegaron los playoffs creo que nos convencimos de lo que teníamos que hacer cada uno. Así pudimos ganarlo. La mentalidad está puesta en el partido del domingo y después una vez que empiecen los playoffs, que cada uno tome su rol y se encargue de hacerlo por el bien de Quimsa”, agregó a modo de arenga en referencia al último título que logró el club, en diciembre del año pasado, tras vencer en la final al poderoso San Lorenzo de Almagro.

El clásico

Al ser consultado sobre cómo imagina el clásico, comentó: “Sabemos que cada partido tiene su tensión y su emoción especial. Ellos van a venir a jugar sus cartas, sabiendo que nosotros no estamos bien, que no estamos ganando de local. Y nosotros no tenemos que ponernos nerviosos por esa situación sino asumir el riesgo y saber que si nos encontramos defensivamente y a partir de ahí, podemos jugar ofensivamente tranquilos, tenemos chances de hacer un gran partido y darle alegría a nuestra gente. Creo que eso es lo por lo que tenemos que jugar, por el apoyo que nos estuvo dando la gente durante este mes y medio, que de local nos apoyó bastante y nosotros no pudimos responderle. Si estamos en deuda, es con la gente que nos apoyó de local. Y qué mejor que con un clásico poder redimir todos los partidos perdidos de local. Cada uno es consciente de eso y trataremos de hacer lo mejor para, a partir del domingo, encontrar otro equipo de Quimsa”.

Brussino evitó darle excesiva preponderancia a las lesiones que han afectado el rendimiento de Quimsa. “Cada equipo lo tuvo en su momento y a nosotros, lamentablemente, nos tocó en esta etapa de finalización de la Liga. Trataremos de pasar por este momento de la mejor manera. Ahora ya no quedan excusas, no quedan más palabras. Tenemos que entrar el domingo, jugar, tratar de ganarlo y después encarar los playoffs de la forma más seria posible para ir escalando, que ese es el objetivo de todos”, señaló. l