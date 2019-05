Allende fue invitado a un campus NBA

11/05/2019 - 01:53 Deportivo

Tomás Allende, base armador tucumano que juega en Quimsa, recibió la invitación para participar en un campus de la NBA, denominado Baloncesto sin Fronteras, que se realizará en la ciudad colombiana de Medellín, del 24 al 27 de junio.

Se trata de un programa global de desarrollo de la NBA para el baloncesto y la comunidad, que se lleva a cabo anualmente desde 2001.

La NBA, en coordinación con la Fiba, han organizado 52 campamentos BWB en 32 ciudades en 27 países en continentes.

El jugador habló de esta gran oportunidad. “A la noticia me la dio hoy mi papá. Fue inesperada y me emocionó un montón. Lo veo como un premio porque me esfuerzo día a día para superarme y la voy a aprovechar al máximo porque cualquier jugador sueña con una posibilidad como ésta”, declaró. l