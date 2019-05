Lawn Tennis va por otro triunfo en el Regional

11/05/2019 - 02:00 Deportivo

Santiago Lawn Tennis buscará hilvanar su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Regional del NOA cuando reciba hoy desde las 16.30 a Cardenales de Tucumán, en uno de los seis partidos que se jugarán esta tarde por la octava fecha del certamen, en el que el equipo santiagueño tratará de seguir escalando posiciones.

Tras su importante éxito como visitante ante Huirapuca el fin de semana pasado, los del parque Aguirre parecen tener una gran oportunidad de seguir por la senda triunfal, ya que recibirán a un equipo que está penúltimo y lejos del nivel que supo tener tiempo atrás.

Será también la oportunidad de volver a ganar como local, ya que tras superar al Jockey de Salta en la segunda fecha, cayó luego en el clásico ante Old Lions y frente a Lince.

El gran momento de su apertura, Augusto Mirolo, y el interesante nivel mostrado en varias facetas del juego son las bases en las que se cimienta la esperanza de Lawn Tennis de seguir subiendo en el certamen y para eso será muy importante ganar hoy, en un duelo trascendente de cara a lo que se viene, que le puede dar mucha confianza para afrontar el corto plazo.

Toda la fecha

Esta octava fecha prevé además los siguientes encuentros: Jockey C lub (Tuc) vs. Lince; Los Tarcos vs. Jockey Club (Sal); Tucumán Rugby vs. Universitario (Sal); Natación y Gimnasia vs. Tucumán Lawn Tennis; Huirapuca vs. Universitario (Tuc) y mañana Gimnasia y Tiro vs. Old Lions.

Por otra parte, ya en el ámbito local, el partido que debían disputar Amigos de Fernández y Unse se suspendió debido a que el equipo visitante adujo la imposibilidad de trasladarse debido al paro de transporte.

En consecuencia la Unión Santiagueña de Rugby definirá la próxima semana dicha situación de cara al futuro. l