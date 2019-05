“‘Podemos ganar o perder, pero la mentalidad tiene que ser la misma”

11/05/2019 - 02:02 Deportivo

Juan Pablo Figueroa jugará mañana su primer clásico y aunque se mostró respetuso del rival, explicó que si su equipo logra jugar bien, tendrá chances de ganarlo.

Antes de la práctica de ayer en el Vicente Rosales, el base armador cordobés habló de cara al cierre de la temporada regular y realizó un balance.

“Ya venimos pensando en lo que fue toda la liga. Si bien llegué más tarde, fueron muchos partidos y por ahí no encontramos a lo largo del torneo la regularidad que queríamos. Nos demostramos que podíamos jugarle de igual a igual a cualquiera, pero no mantuvimos esa regularidad. Nos queda un solo partido para terminar lo mejor posible dentro de la tabla y después sí enfocarnos en lo que son los playoffs”, explicó “Juampi”, que llegó a Olímpico los primeros días de enero para reemplazar nada y menos que a Maxi Stanic.

Consultado acerca de cuáles fueron los puntos claves de no haber podido alcanzar esa regularidad, explicó: “Lo principal es la parte defensiva. Cuando nos propusimos marcar bien, fuerte, agresivo, incomodamos mucho más a los rivales y tuvimos chances claras de ganar los partidos. Cuando no lo hicimos, dependimos mucho de tener una buena noche en ataque y de las individualidades. Tenemos que mejorar porque no nos podemos equivocar más”.

Le gusta correr

Olímpico demostró en fase regular que es un equipo de cuidado cuando puede imprimirle velocidad a los rompimientos de defensa a ataque y Juan Pablo Figueroa también lo sabe.

“Eso viene de la mano de la defensa, de no permitirles puntos fáciles a los rivales, de hacernos fuertes en los rebotes y cuando corremos, obviamente nos sentimos con más confianza. Siempre necesitamos de esos puntos fáciles porque si no se nos hace difícil mantener los 40 minutos cinco contra cinco. Eso viene de la mano de una buena defensa en equipo”, explicó convencido.

Con 33 años, Juan Pablo Figueroa sumará mañana otro clásico en su carrera deportiva. “Obviamente no es un partido más. Nosotros representamos esta camiseta y sabemos de la importancia y la historia que tiene para el club y para la gente. Somos muy responsables en eso. Sabemos que puede pasar cualquier cosa. Podemos ganar o perder, pero la mentalidad tiene que ser la misma. La gente lo vive como un incentivo o una alegría extra si se logra la victoria. Hoy en día una posición más o una posición menos no nos cambiaría mucho, porque sabemos que con el que nos enfrentemos va a ser durísimo. Sí pensamos en ir a buscar la victoria y seguir creciendo como equipo, que si lo hacemos bien, tenemos chances de ganar”, opinó entusiasmado.

En el plano personal, comentó: “Es una ciudad que no conocía. Me sentí muy cómodo en un grupo que me aceptó desde el primer día. Y en lo personal también, con algunos altibajos, una lesión que tuve y me paró un poquito, pero bien. Me he sentido cómodo e importante dentro del equipo. Estoy muy contento”.

Por último, le restó importancia al rival que tendrá Olímpico en los playoffs de octavos de final.

“Se dará lo que se tenga que dar, no estoy pensando en eso. Sí, en prepararme bien individualmente para llegar lo mejor posiblemente. Obviamente todos como equipo queremos llegar en nuestra mejor versión”, concluyó. l