CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Domingo 12 de mayo de 2019

11/05/2019 - 20:53 Cartelera

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL FAMOSOS

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 POR EL MUNDO

01.00 ESPECIAL. EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

01.20 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 SECRETOS VERDADEROS

13.30 S.T.O

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 CONCIERTOS EN EL CCK

20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

11.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 COPA SANTIAGO: CENTRAL CBA VS. MITRE

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OLÍMPICO - VIVO

23.30 SGO. BAILA





CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

07.30 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN

PELIGRO

09.09 PARQUE JURÁSICO III

10.52 HERBIE A TODA MARCHA

12.45 MALAS MADRES

14.36 ZOMBIES

16.29 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI

MARIDO?

18.22 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA

20.07 MALAS MADRES

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE 2

23.57 MI ABUELO ES UN PELIGRO

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.22 LOST - T. 3 - EP. 12 - PAR AVION

08.06 LOST - T. 3 - EP. 13 - THE MAN

FROM TALLAHASEE

08.51 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE

09.34 LOST - T. 3 - EP. 15 - LEFT BEHIND

10.20 LOST - T. 3 - EP. 16 - ONE OF US

11.05 LOST - T. 3 - EP. 17 - CATCH 22

11.49 LOST - T. 3 - EP. 18 - D.O.C.

12.33 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG

13.17 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN

BEHIND THE CURTAIN

14.01 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST

HITS

14.46 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH

THE LOOKING GLASS - PART 1

15.30 LOST - T. 3 - EP. 23 - THROUGH

THE LOOKING GLASS - PART 2

16.15 SWORDFISH. ACCESO

AUTORIZADO

17.59 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

19.32 PUNTO LÍMITE

22.00 PÁNICO Y LOCURA EN LAS VEGAS

TNT

06.00 LA ISLA DE NIM

07.35 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

09.18 UN GRAN DINOSAURIO

11.00 TOY STORY 3

12.58 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS

DE LA MUERTE - PARTE

15.50 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS

DE LA MUERTE - PARTE

18.21 LA LEYENDA DE TARZÁN

20.30 ALFOMBRA ROJA DE LOS

PREMIOS PLATINO 2019

22.00 PREMIOS PLATINO 2019

SPACE

06.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

07.35 STAR WARS. EPISODIO V - EL

IMPERIO CONTRAATACA

09.49 STAR WARS. EPISODIO VI - EL

REGRESO DEL JEDI

12.08 SOY EL NÚMERO CUATRO

14.02 EL APRENDIZ DE BRUJO

15.58 60 SEGUNDOS

18.02 EL VENGADOR FANTASMA

19.58 ARMA MORTAL

22.00 LÍBRANOS DEL MAL

CINECANAL

11.00 RÍO

13.50 HOTEL TRANSYLVANIA

15.35 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

18.15 KUNG FU PANDA 3

20.15 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA

BAHÍA

22.00 GUERRA DE PAPÁS 2





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*HOY 12, A LAS 22, CARMEN BARBIERI, VALERIA ARCHIMÓ, SEBASTIÁN

ALMADA Y FEDE BAL PRESENTARÁN EL ÉXITO TEATRAL “NUEVAMENTE

JUNTOS”.

*JUEVES 16, EL CICLO “JUEVES DE COMEDIAS” PRESENTARÁ “LAS

PRIMAS”. LA OBRA SE PRESENTARÁ A LAS 20, CON ENTRADA

GRATUITA.

*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE

MARRALE.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL GRUPO

SOCIALIZARTE.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

*DOMINGO 26, A LAS 18.30, JULIÁN MIGUELES PROTAGONIZARÁ EL

CICLO RECITALES DE SADAIC.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12 al 15/05 16:25 (Cast) 21:30 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/05 13:00 (Cast) 14:00 (Cast) 17:20

(Cast) 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)

22:20 (Subt)

POKEMÓN, DETECTIVE

PIKACHU (3D)

AVENTURA (ATP)

12/05 14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00

(Cast)

13,14,15/05 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE

PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

12/05 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

12/05 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)

13,14,15/05 16:15 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

12,13,14, 15/05 22:10 hs (Subt)





HÍPER LIBERTAD

POKEMÓN, DETECTIVE

PIKACHU ATP/ R/L CASTELLANO

2D 16:00 - 17:30 - 19:50

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años CASTELLANO 2D 15:30 -

19:10 - 23:00

SUBTITULADO 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES) CASTELLANO 3D 18:20 -

22:00

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS:A LAS 15:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $220.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada general: $230

Jubilados, docentes y estudiantes:

$130 todos los días.