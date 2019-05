Lavagna pide gobierno de unidad nacional con respaldo parlamentario

11/05/2019 - 22:18 Política

El precandidato presidencial Roberto Lavagna insistió en la necesidad de conformar un “gobierno de unidad nacional con respaldo parlamentario” y admitió que podría integrar una fórmula para las elecciones de octubre con el senador Miguel Ángel Pichetto, quien, a su vez, dijo que “sería un honor” compartir la postulación, pero sin “dejar afuera” del consenso a Juan Manuel Urtubey o a Sergio Massa.

Lavagna, quien construye el espacio denominado “Consenso 19”, también rechazó de plano sumarse a las fuerzas que integran Cambiemos.

“No, claro que no”, dijo al ser consultado y consideró que la coalición gobernante que integran el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica “primero debe resolver sus problemas”.

También cuestionó a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández, quien esta semana propuso impulsar un “contrato social” durante la presentación de su libro, al señalar que “si las promesas no se corresponden con los antecedentes en la vida pública y el ejercicio de la función, no tiene sentido”.

“Lo que yo propongo es repetir de alguna manera el gobierno de unidad nacional de 2002, con Duhalde, la mesa del Diálogo Argentino, con el impulso de la Iglesia y los sindicatos, que crearon las condiciones para salir del hueco negro en el que estábamos”, recordó.

Lavagna dijo que el gobierno de unidad nacional debe incluir a “diversas fuerzas políticas, a la sociedad civil, y quebrar la idea de que puede gobernar el país una minoría. Necesitamos un gobierno con un respaldo parlamentario del 60%”, afirmó.

Por otra parte, Lavagna dijo que el gobierno debe comenzar ahora a renegociar la deuda externa. “Que lo hagan ahora. Eso despejará muchas presiones sobre el mercado, quizás permitiría bajar la tasa de interés, mejorar un poco la situación económica y social de los argentinos, y darle un poco más de aire al próximo gobierno”. sostuvo.