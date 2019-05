FÚNEBRES | 12 de mayo de 2019

12/05/2019 - 00:38 Funebres

AVENDAÑO, MARTA SUSANA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. "Solo en Dios descansa mi alma, de El me llene la esperanza". Su hermano José, Aide, sus sobrinos Maria Eugenia, José, Sofia, Vittoria y Pablo participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AVENDAÑO, MARTA SUSANA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hara descansar". Sus hermanas Josefina y Florinda, sus sobrinos Analia, Jorgelina, Raul y Juan Cruz y sus respectivas familia, se ruega una oracion en su memoria.

AVENDAÑO, MARTA SUSANA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Siempre recordaremos tu buen humor, tu humildad en el trabajo, tu compañerismo y tus ganas de bailar. Mónica Nader, Isabel Peregrin, Noelia Garcia Juárez, Martha Andersen y Salvador Tasca.

AVENDAÑO, MARTA SUSANA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Martin, Veronica, Juan José, Noemi, Ivana, Abel, Juanchu, Valentina, Maria de los Angeles, Martina y Juliana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AVENDAÑO, MARTA SUSANA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Querida Marta, siempre te recordaremos como una gran persona y excelente compañera de trabajo. Cra. Vanesa Banco y Cra. Eugenia Leguizamon lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

AVENDAÑO, MARTA SUSANA. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. "Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me he elevado a la vida eterna". Patricia Orieta y flia.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Su esposo: Marcelo Gutiérrez, sus hijas: Natalia, Julieta, Eugenia y Martina, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Su tía pol. Elsa Reniero Vda. de González, sus hijos Sonia, Ramón González, su esposa Mariela Moisés, sus hijas Avril y Ámbar participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Jehová Dios que le de consuelo y resignación a la familia. Sabemos por su palabra que va haber resurrección. (Hechos 24:15, Juan 5: 28-29) Confiamos y esperamos en sus promesas.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Ing. Mario Díaz, Adriana Maldonado, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Silvana.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Ing. Nieva y sus hijas Sandra, Lorena y Ema participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Compañeros de su esposo Arq. Gutiérrez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Cdor. Cristian Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. El Área Contable de empresa JLF Construcciones participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. "Viviras para siempre en nuestros corazones". Sus amigas Analia, Claudia, Cristina, Beatriz y Marybe con sus respectivas familias, despiden a Silvana con inmenso dolor e infinita tristeza, pidiendo para su alma el descanso eterno y para su familia pronta resignación cristiana.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Daniel Diaz y Viviana Alvarez, acompañan a Marcelo y flia. en este momento de dolor por la pérdida de su esposa. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán, sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín, acompañan a su amigo Marcelo y a sus hijas en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Diego Basualdo y familia, acompañan a Marcelo e hijas en tan dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Nancy Sosa y Adolfo Paradelo, participan su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Marcelo Gutierrez y sus hijas en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Leddy Castelli y familia., participan con gran tristeza el fallecimiento de nuestra queridda Silvana. Abrazamos con mucho amor a Marcelo y sus chicas, Vuela alto y libre dulce Sil.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Desplegó suavemeente sus alas para emprender el vuelo hacia la eternidad, una gladiadora de la vida, que tuvo por armas su nobleza, sencillez y humildad, y por escudo la fortaleza del amor y la tenacidad. Partió victoriosa porque trascendió las fronteras hacia la inmortalidad dejando un legado de virtudes y buenos ejemplos reflejados en su seres queridos y grabados en el recuerdo de quienes la conociamos. Silvana; que Dios te reciba en sus brazos amorosos y te conceda un lugar privilegiado junto a sus elegidos. Descansa en paz. tus amigos de la Logia del Padle. Omar, Buby, Pablo, Mario, Pachin, Martin y Fernando.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. La Empresa JLF Construcciones SRL, socios, gerentes, personal administrativo, tecnico y contable, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Jose Luis Faule, Nelly Diaz y Antonella Faule, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Jose Augusto Faule, Marcela Salgado y Agustina Faule, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Pablo Alessandro, Carla Faule, Maximo y Lorenzo Alessandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Joaquin Rodriguez, Maria Belen Faule, Maylen Rodriguez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Julio, Laura y sus hijos Facundo, Martín, Nacho y Flor despiden a su querida amiga y acompañan a Marcelo y a sus hijas en este difícil momento.

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Daniel Montes, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRANZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su esposa: Ada, sus hijos: Sandra, Claudia, Alejandro y Mario, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Bravo de Zamora ( ex 9 ) 5363 B Ej. Argentino. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRANZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su esposa Ada, sus hijos Sandra, Claudia, Mario, Alejandro, su hijo politico Gustavo Chazarreta, sus nietos Gustavo, Rocio, Matias, Debora, Milagros, Dante, Esteban, Mario, Thiago, Sol y bisnietos Francesca, Aina, Constanza, Ariadna y Nazareno, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRANZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su hija Claudia, su hijo politico Gustavo, sus nietos Gustavo, Rocio y Matias, nietos politicos Pablo y Elizabeth, sus bisnietas Francesca y Aina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRANZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su hermana politica Elizabeth Gonzalez, su esposo Alfredo Gomez e hijas Melisa, Sofia, Martin y sobrino nieto Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRANZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su hermana política Marta Juárez, su hijo Carlos Batalla, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRANZA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su sobrina Andrea Batalla, su sobrino politico Gustavo Ariel Martinez Palavecino e hijos Delfina y Tadeo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, RAFAEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. "Como me alegre con los que me decian vamos a la Casa del Señor para alabar el nombre de Jehová". Su madre Estela Diaz, sus hermanos Betty, Maria Rosa, Chary, Luis, Daniel, Roly, Gustavo y Leticia; sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la paz.

FRÍAS, RAFAEL JORGE (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su madre Estela Diaz, hnos. Maria, Bety, Chari, Leticia, Dany, Luis, Gustavo, Roly y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 9 hs. Casa de duelo S.V. Nº 2. P.L.Gallo 330. Serv. HAMBURGO- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FRÍAS, RAFAEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Gladys Catán de Gardini, su hermano Daniel Frias, cuñada Claudia Gardini, sobrinos Fernando, Maximiliano, Noelia y Joaquin Frias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su esposa: Rita, sus hijos: José y Adriana, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su hijo José Edgardo, su hija politica Mariangela, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su hija Adriana, su esposo Mario, sus nietos Maia y Leonardo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su nieta Celeste, su bisnieta Mia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su nieta Florencia, su esposo Gabriel, sus bisnietos Josefina y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su nieto Emmanuel, su esposa Angie, sus bisnietos Pilar y Nasla, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Comision directiva, socios y amigos del Centro de Viajante, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del amigo Jose Gómez.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Las amigas de su esposa Rita: Sofia Flores, Irma de Alderete, Perla Ducca, Aida Lastra, Martha Flores, Tuti Prieto, Elizabet Mdalel, Juanita Perez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. José Peretín, Mirian Abdala de Peretín e hijas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Juan, Rita Peretín y Ricardo Luna participan su fallecimiento.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agustina, Marcelo Basbús y flia., Dra. Silvia Basbús y Dr. Cluadio Basbús acompañan con profundo dolor a su esposa y a sus hijos José y Adriana y toda su familia. Rogando oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Docentes Agremiados Santiagueños, comisión directiva y afiliados participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del secretario Gral. de la CGT José Gómez, acompañando a su familia en este difícil momento, rogando oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Osvaldo Alderete y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero Secretario Gral. de Luz y Fuerza Jose Gomez (h). Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Álvaro Facundo Alderete, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero Secretario Gral. de Luz y Fuerza Jose Gómez (h).Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. El Ing. Gustavo Afur y personal de Transnoa S.A. zona Santiago, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero Secretario Gral. de Luz y Fuerza Jose Gomez (h).Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, DOMINGO FELIPE (q.e.p.d) Falleció el 11/5/19|. Lo despiden con dolor. Su hijo Pablo y esposa, sus nietos Santiago y Mauricio, participan su fallecimiento, sus restos son velados en Camino a San Esteban e Independencia y serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio de Maco. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HERRERA, DOMINGO FELIPE (q.e.p.d) Falleció el 11/5/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Polaco y Sra., Mirta y Francisco, Gladys y Aldo, Carlos y respectivas flias., participan con dolor su partida. Sus restos seran sepultados hoy a las 17 en el cementerio de los Flores. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, DOMINGO FELIPE (q.e.p.d) Falleció el 11/5/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 32 Pedro Firmo Unzaga, participa con dolor el fallecimiento del padrino de la Institucion. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, DOMINGO FELIPE (q.e.p.d) Falleció el 11/5/19|. "Que Dios la reciba en su Reino descanse en paz". Eduardo Herrera, Adela, Javier, Diego y sus respectivas flias, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio de Maco.

HERRERA, MARIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LACOUR, CARLOS AUGUSTO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. José Olivera, Carolina Obligado de Olivera, sus hijos Micaela, Leandro y Sabrina participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su cuñado Dr. Roger Lacour y acompañan a su familia en este difícil momento.

LACOUR, CARLOS AUGUSTO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. El personal del Centro de Comunicaciones; Manuel Arevalo, Hugo Lacour, Bernardo Chanferoni, Daniel Lacour, Rafael Ledesma, Ángel Córdoba., Francisco A. Molinari, participan con dolor su fallecimiento. rogamos por el eterno descanso de su alma.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA AZUCENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Dra. Elvecia A. Nuñez, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus hijos Ernesto y Pirucho y demas familiares. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

MEDEZ, EUGENIA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/19|. Sus tíos Williams y Gringa, sus hijos Jorge, Vivi, Willy y German y sus respectivas flias, participan con dolor tu partida Eugeñita siempre estaras en nuestros corazones. Ruego al Señor te reciba en sus brazos y descanses en paz. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

NEME, ROBER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Su hermana Mecha Neme, sus sobrinos Paula, Jimena y Ariel con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEME, ROBER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Su hermana Pirula, sus sobrinos Ricardo Mercuri y flia., Mariela Mercuri y flia., y Rocio Sio y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, ROBER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Tio querido que pronto estes junto a nuestro Padre. Claudia Neme y Andres Giribaldi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Silvia, Daniela, Ruben y Guillermo en este duro momento.

NEME, ROBER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Victor Gustavo Navarro, su esposa Maria Adela Tosi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Siliva y Marcelo, Hilton y Soledad y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PAZ, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Sus hijos Oscar, Pascual, Rodrigo, Enrique, Luisa, hijos políticos, Aydee, Cristina, Soledad, Cristina Flores, Omar, nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. La Piedad. EMRESA SANTIAGO.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de profundo dolor.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. María Rosa Saad Budán, lamenta participar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

PAZ SAAVEDRA DE REZOLA, ANA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Ana María Alfano de Acuña, sus hijos Ana María, Graciela, Félix y María Josefina, sus nietos y bisnietos despiden con dolor a la querida Ana Lía y acompañan a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. CPN. Carlos Alfredo Sánchez y flia participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Selena. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. CPN. Diego Nieto y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Selena. Elevan oraciones a su memoria.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Señor ya está ante ti, recibelo en tu morada. Empleados de Fcia San Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Margarita Torrens y Edu Font participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Dr. Eduardo Font y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su dilecto amigo Ernesto y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrian y Benjamin participan con gran pesar el deceso del querido amigo Espiritu. Sus restos fueron inhumados ayer.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torrres e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Negrita del alma tu dolor se hace mio. Gracia Ponce Faila, participa acongojada el fallecimiento de la muy querida Tita, dulce y bondadosa madraza, que brille para ella la luz que no tiene fin.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Kuky de Ávido y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Mercedes Elena Peláez participa su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su hija Anita y demás fliares. Eleva al Señor oraciones por su eterno descanso.

WEYENBERGH, ENRIQUE JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Los compañeros de la Secretaría Académica de la UNSE de su hija Anita participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y brille para ella la luz eterna". Madre querida como vuela el tiempo un año ya sin vos, te fuiste por ser un ser maravilloso con todos tus seres amados, madre protectora y luchadora, hoy descansas con el Señor donde no hay dolor, solo paz y gozo. Hoy nos queda tu buen recuerdo y todo tu amor para siempre mamita querida" Hasta pronto". Sus hijos Daniel, Sandra, Bruno, y Sergio, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 9.30 hs en la capilla María Reino del Bº El Triangulo. Se ruega oraciones en su memoria.

MIGGITSCH, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/89|. A pesar de los años transcurridos no solo aprendemos a seguir viviendo sin ti. Fuiste un excelente hijo, buen esposo y padre. Te extrañamos mucho, pero nos reconforta saber que estás junto a tus padres y hermanos disfrutando el Reino de Dios. Su esposa Norma Correa, tus hijos Juan y Luis con sus respectivas familias, haremos oficiar una misa el día de hoy para rogar por tu descanso en la parroquia Sta. Rita del Bº Jorge Newbery a las 20 hs.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Ya pasaron 2 años de tu inesperada partida junto al Señor hermana querida, tu recuerdo y tus ocurrencias siguen intactos en nuestra memoria. Solo nos consuela que descansas en paz y dejaste una huella imborrable en nuestras vidas. Descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin. Tu madre Hilda, tus hermanos Nancy, Mauñuco y Pancho, tus sobrinos invitan a la misa que se realizará en la parroquia Virgen del Valle a las 20 hs.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Hace un tiempo que no te vemos pero nuestra mente y corazón estás tan hermosa, cuando te fuiste de este mundo para encontrarte junto a Dios sentimos mucho impotencia y dolor al saber que no estas presente con nosotros, pero dejastes tanto recuerdo y hermosas enseñanzas para continuar adelante que nuestro Señor Jesus te tengan en la Santa Gloria y desde tu lugar proteja a la familia hoy mañana y siempre. Tu esposo Ramon, tus hijos Maximiliano y Ramiro, invitan a la misa que se realizará en la parroquia Virgen del Valle a las 20 hs. al cumplirse dos años de su fallecimiento.

GÓMEZ DE PALAVECINO, CARMEN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/5/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Gringa Gómez de Santos, sus hijos Ma. Verónica y Mario López, José María y Eugenia Paz, Rodrigo, Ramiro y Cecila Rodriguez y sus nietos: Florencia, Rania, Francisco, Santiago, Gabriel y Olivia participan con dolor la partida de la querida tía Mony y acompañan en el dolor a sus primos Ma. Eugenia, Ma. Belén, Gustavo y Noe.

VALOI, WALTER DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Su esposa Ana María Rodríguez, sus hijos Anahi, Emanuel, sus padres Koki y Oscar, sus hermanos Silvia, Carina, Daniela, Héctor, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en Cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CUELLO DE VIDARTE, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. "Dime por favor donde estás, en que rincon puedo no verte, donde puedo dormir sin recordarte y donde recordar sin que me duela. Dime por favor, donde puedo caminar sin ver tus huellas, donde puedo correr sin recordarte y donde descansar con mi tristeza. Dime por favor cual es el Cielo que no tiene el calor de tu mirada y cual es el Sol que tiene luz tan solo y no la sensacion de que me llames. Dime por favor cual es el rincón en el que nos dejaste tu presencia. Dime por favor cual es el hueco de mi almohada que no tiene escondidos tus recuerdos. Dime por favor cual es la noche en que no vendras para velar mis sueños... que no puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te quiero". Al cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Su esposo Eduardo Vidarte, sus hijos Paola, Nora, Eduardo y Maria Delia Vidarte, hijos politicos Mara Arce y Antonio Almirón, sus nietos Nicolas, Agustin y Candelaria Vidarte; y Juan Ignacio Almirón, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol.

SANTILLÁN, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/15|. "Se cumplen cuatro años más de tu partida inesperada hacia la inmortalidad. Ni el tiempo, ni tu ausencia física, lograron desvanecer el amor que sentí y siento por ti. Mi bicho, amor de mi vida, en un suspiro volveremos a reencontrarnos con la gracia de Dios, para nunca más separarnos y vivir eternamente, juntitos nuestro amor". Su esposa Patricia, sus hijos Isaías y Nicolás, su ahijada Sheraldine, hijas pol. Lourdes y Cintia, sus nietas Julieta y Antonia invitan a la misa, rogando por su eterno descanso, hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol en la ciudad de La Banda

BURGOA, PEDRO FABIÁN (BUBI) (q.e.p.d) Fallecio el 12/04/19|. Su madre, hermana y sobrinos al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

LUNA, JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Su esposo Rudecindo Palma, sus hijos Gloria, Segundo, Nazario, Esilda, hijos pol. nietos, y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Villa Matoque. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.