Las chicas te pintan la cara

12/05/2019 - 07:23 Deportivo

Natalia, Aldana y Pamela son tres chicas como cualquier otra santiagueña. Hace diez años las miraban con prejuicios.

Es que las tres escogieron el fútbol como deporte a practicar. Y se sabe que la Nº 5 estaba muy identificada con el hombre. Pero por suerte, la sociedad evolucionó, el fútbol se hizo inclusivo y las aceptó. A tal punto que hoy en día hay un auge del fútbol femenino en el país, que crece día a día.

Hoy los partidos de las chicas tienen mucha difusión. Los medios les dan cada vez un lugar de mayor importancia. Y la reciente profesionalización de la actividad que anunció el presidente de la AFA, Claudio Tapia, abrió definitivamente la puerta hacia la igualdad.

Te recomendamos: AFA dio el puntapié con la profesionalización

En Santiago del Estero, hay cientos y cientos de chicas que cada fin de semana practican fútbol. Muchos de los clubes de la Liga Santiagueña tienen sus equipos de fútbol femenino, pero al no haber una competencia oficial (se realizan torneos esporádicamente, de hecho, este año no se hizo ninguno), las chicas despuntan el vicio en la Liga de El Chañar, de fútbol cinco. Y aunque reconocen que no es lo mismo que jugar en cancha de once, les sirve y mucho para dar rienda suelta a su pasión.

“Juego hace 17 años en equipos de Santiago, estuve un año en San Martín de Tucumán (2009). Probé con varios deportes como básquet y hockey, pero en el fútbol sentí que podía dar algo más porque me sentía con condiciones. Empecé jugando de 8 y después de 5, a veces me ponen de 9 o 6 por la experiencia que tengo, pero mi puesto es mediocampista central”, nos cuenta Natalia Carranza, de 37 años, jugadora de Central Córdoba.

“Por suerte el fútbol femenino fue creciendo en el país y la provincia. Más allá de que la Argentina está un poco retrasada a nivel mundial, se está dando el inicio como vimos el otro día con esto de los primeros contratos, de tenernos en cuenta, de jugar preliminares. Es algo que, las que venimos hace mucho jugando, lo anhelábamos tanto y espero que las chicas de ahora sepan disfrutarlo y lo hagan con el compromiso que se requiere”, agrega.

Te recomendamos: Las diferencias entre el fútbol masculino y femenino

Natalia sueña con tener en Santiago una competencia oficial y regular. “Aspiramos a que la Liga o quien sea que tenga que hacerse responsable, arme torneos continuos y con la seriedad que se merece”, remarca poniendo el foco en el problema.

“El año pasado se jugó un torneo organizado por los delegados, Central Córdoba salió campeón. Hay unos cinco o seis equipos fijos, después tres o cuatro más que rotan, se arman y desarman”, completa sobre la realidad del fútbol femenino en la provincia.

Naty elogia a sus colegas: “Se ven muchas chicas que juegan, muchas jugadoras técnicamente buenas. Eso es también debido a la difusión que hay, lo promocionan en todos lados y las chicas lo practican, entrenan y mejoran”.

Más testimonios

Aldana Ruiz tiene 30 años y juega en Mitre. Hija del recordado “Titiriti”, arrancó con la pelota a los seis años, en la escuelita de fútbol de su padre. A esa edad jugaba con varones, práctica que aún hoy se observa en los torneos de fútbol infantil de la provincia, en la que varios equipos masculinos suelen incluir una o más niñas.

“En Mitre estamos hace cinco o seis años, como mi papá jugó ahí y por apellido estamos ligados al club, nos recibieron con los brazos abiertos y siempre nos apoyaron. Tenemos elementos, indumentaria, siempre practicamos en el club. El club siempre se ha portado muy bien con nosotras. Por ahora no estamos entrenando en el club porque no se está jugando al fútbol 11, pero los equipos están, cada una de las chicas sabe a qué equipo pertenece en el caso de que se diera una Liga”, comenta sobre la situación que más preocupa a las chicas.

“Lo que pasa es que no hay nadie que los regule, siempre se manejan entre delegados y cada delegado tira para su equipo. El año pasado hubo una pelea en la final entre Central Córdoba y Mitre, fue una cosa bastante fea. Pero eso pasó porque no hay quién organice”, cuenta al recordar un episodio desagradable.

Al igual que todas, Aldana pide a gritos que una entidad las respalde: “No sé si la Liga, pero alguna entidad que nos respalde y nos dé el valor y la responsabilidad de llevar a cabo un torneo para que funcione bien, para que se incorporen nuevos equipos, que la gente vaya a ver los partidos, que haya reglas claras y sanciones ejemplares para que no pase lo que pasó el año pasado, por ejemplo”.

Aldana cree que un primer paso sería exigir a los clubes que cuenten con equipos de fútbol femenino. Y se toma de la profesionalización que impulsa AFA. “Sería genial que se exija a los clubes tener equipos femeninos, más con lo que pasó ahora en Buenos Aires que se va a profesionalizar. La mayoría de los equipos de Primera tienen su equipo femenino, ya las conocen a las chicas. Me parece muy bien que nos den el espacio y el lugar. Aquí, por ejemplo, la gente de Mitre nos reconoce. A las de Central les pasa lo mismo, las de Vélez igual. Y las veces que se ha organizado un buen torneo aquí, ha llevado muchísima gente, incluso más que las inferiores”, explica entusiasmada.

Y celebró la profesionalización de la actividad: “Me parece estupendo, muy bueno. Creo que las mujeres también tenemos las mismas habilidades, condiciones y capacidades que los varones. En muchos países está profesionalizado como Brasil, Chile, ni hablar Estados Unidos que es más convocante que los partidos de fútbol de varones. En Europa todas son profesionales y viven de eso. Yo apoyo totalmente esto, me encanta y está buenísimo para las generaciones que vienen”.

Te recomendamos: Fútbol femenino: La Federación Santiagueña regulará la actividad

“Si nos proponemos, no creo que estemos tan lejos del profesionalismo en Santiago. Pero tendría que haber gente más capacitada y mucho más interiorizada en el tema. Y con ganas de armar algo lindo. Hay gente con ganas, habría que juntarla. Hay gente de la Liga que nos ha apoyado en su momento y se armaron lindos torneos. Hay delegados que tienen la mente abierta, con los que se puede dialogar y llegar a buenos acuerdos. Hay de todo. Falta que conozcan más el fútbol femenino”, concluye tratando de aportar ideas para una solución.

Pamela Lescano tiene 25 años y es oriunda de Los Acosta. Después de haber pasado por Agua y Energía y Estudiantes, llegó a Vélez de San Ramón, club donde juega desde hace cinco años. “Vengo de una familia muy futbolera y empecé con mis hermanos y primos”, recuerda sobre sus inicios. Y celebra su presente en el “Fortín”: “En el club tenemos el apoyo del presidente Carlos Paz en cuanto a indumentaria, elementos de entrenamiento y disponibilidad del club para entrenar. Pero como queda a trasmano lo hacemos en el parque. Ahora hicimos una pretemporada y paramos porque no hay novedades del comienzo o arranque de la Liga. Igual todas estamos jugando los sábados en la Liga de fútbol cinco de El Chañar, más que nada es por diversión, para jugar con las amigas. El fútbol once de los domingos ya se lo toma con un poco más de compromiso y profesionalismo”, advierte sobre la realidad que es denominador común para las chicas.

Y también aporta sus ideas para llegar a una solución: “Lo primero es el compromiso de todas las chicas y el cuidado en todo sentido. Después, tener un ente que nos organice y regule”. A Pamela la pone muy feliz el auge que tiene hoy el fútbol femenino. “Es algo muy bueno. En Buenos Aires hay una liga, a nivel AFA se viene jugando hace algunos años y en el país este año hubo un auge muy grande, mucho más con esto de la profesionalización. Creo que esto nos debe impulsar aquí en Santiago para tener una liga competitiva para jugar. Siempre que algún equipo santiagueño fue a jugar a otra provincia, le fue bien. Hay material en la provincia, tenemos buenas jugadoras. Pero depende de nosotras mismas, del cuidado y el compromiso que le pongamos”, manifiesta dejando en claro su postura.

Mientras espera que la profesionalización llegue a Santiago, sueña con irse a jugar a Buenos Aires.

Te recomendamos: “Loli”, la pequeña maravilla que llegó a River

Esta profesionalización ha impulsado el fútbol femenino en otras provincias como San Juan, donde nunca antes hubo liga y ahora la tienen. “La que dice que no le gustaría jugar en Buenos Aires, miente, porque es el sueño de todas. Ojalá a todas las motive esto de la profesionalización. Incluso ahora estaba viendo que el mundial de Francia de este año lo va a transmitir la TV Pública y eso es algo muy bueno que nunca antes ha pasado”, cuenta con mucho entusiasmo.

Así como Natalia, Aldana y Pamela, hay muchísimas chicas más que eligieron el fútbol y lo practican con pasión, soñando que este boom las lleve a tener de una vez por todas una competencia oficial en nuestra provincia.