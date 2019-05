“229 cheques rechazados por $ 9.749.909”

12/05/2019 - 07:45 Policiales

La investigación incluye un informe del Banco Central de la República Argentina, “el que da cuenta de que la empresa (de Petteta) registra al año 2018, 229 cheques rechazados sin fondos”, manifestaron los abogados en su escrito.

Exactamente, “serían documentos bancarios sin sustento por $ 9.749.909,86 entre el mes de abril y octubre del año 2018”.

“Constituye un ardid para producir la estafa, dan orden al banco girado de no pagar parte de los cheques librados y entregados en la mano”, juzgó el denunciante, “valiéndose para ello de la falacia de solicitar el no pago, cuando no hubo causal legítima para ello”, ahondaron los abogados de la damnificada Escañuela.

Más adelante, profundizaron: “La maniobra dolosa consistió en la entrega de valores que no se compadecen en absoluto con su capacidad económica de pago y, que por ende, sabía de antemano que éstos nunca serían pagados.

Todo ello surge de forma clara de la cantidad de cheques rechazados que se registran en el informe del Banco Central que adjuntamos”.

Ardid-engaño

Enfatizaron: “Es fácil conocer la existencia del ardid o engaño del denunciado, ya que los montos por los cuales libró cheques de su cuenta bancaria exceden por escándalo su capacidad económica de pago, ya que la empresa registra un volumen exorbitante de dinero librado en cheques no pagados”.

Además de la documentación aportada a la Fiscalía hasta la fecha, los abogados elevarían más documentos en los próximos días, ni bien la Fiscalía establezca su estrategia, en esencia y forma, para concretar la indagatoria y los pasos procesales inmediatos, deslizó un vocero judicial al cierre de esta edición.