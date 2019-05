“Loli”, la pequeña maravilla que llegó a River

12/05/2019 - 07:12 Deportivo

Las chicas no tienen la posibilidad de hacer escuelita y luego Inferiores para llegar a Primera, que son las etapas en la formación de un jugador profesional masculino. Algunas se animan desde pequeñas a ir a escuelitas con varones, pero cuando llegan a una edad donde su cuerpo comienza a desarrollarse, ya tienen que jugar solamente con chicas.

Pero en Santiago, el año pasado, Aldana Ruiz puso una escuelita para mujeres.

“El año pasado tuve mi escuelita de fútbol femenino y me he llevado una sorpresa de tener tres chiquitas en el primer entreno y en el segundo, catorce. Dejé la escuelita porque no había otra y entonces las chiquitas no tenían competencia y no podíamos volcar esos entrenos. Pero pienso retomarla en cualquier momento”, contó Aldana.

De esa escuelita surgió Luciana Vidal y deslumbró a muchos por sus condiciones. “Loli” se destacó rápidamente entre los niños de su edad (ahora tiene 9), a tal punto de que fue a probarse a River Plate. Y quedó. La pequeña maravilla santiagueña ya forma parte del plantel de fútbol femenino infantil del “Millonario”. Y pinta para llegar a Primera y ser crack.