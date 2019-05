Rechazó un trasplante por “miedo” a que el donante fuera gay o drogadicto

12/05/2019 - 13:25 Mundo

Un insólito hecho envolvió al famoso cantante mexicano Vicente Fernández, quien lanzó una declaración homofóbica en medio de su lucha contra un cáncer en el hígado.

El reconocido mariachi, quien se encontraba de gira por Estados Unidos, se realizó un examen médico en un hospital en Houston, Texas, y le informaron que tenía “una bolita” en las dos vías biliares. Debido a esto, debieron internarlo e incluyeron su nombre en la lista de pacientes en espera de un trasplante urgente.

Cuando apareció un donante y todo se encaminaba a una pronta recuperación, de manera insólita se negó rotundamente a ser trasplantado. “Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, expresó al programa mexicano Primera Mano.

El conservador cantante, contó: “No me querían dejar salir, me dijeron: 'Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo'”.

Según dijo, cuando le avisaron, se vistió y se dispuso a retirarse del hospital. Incrédulos, los profesionales no se lo impidieron, pero tuvieron que pedirle que lo hiciera en silla de ruedas por su delicado estado de salud. “'Por favor, Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital', me dijeron. Me subí a la silla y me fui”, concluyó.

Poco tiempo después de esa situación, Fernández fue sometido a una operación que resultó exitosa, aunque se llevó a cabo en otra institución.