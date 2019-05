CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Lunes 13 de mayo de 2019

12/05/2019 - 22:13 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OLÍMPICO

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. BELGRANO

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 CICLO DE COLECCIÓN





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

06.41 OPERACIÓN CACAHUATE

08.19 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE IMAGINA

08.47 BATMAN ILIMITADO. MECAS VS. MUTANTES

10.18 DURO DE ESPIAR

11.54 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

13.41 LINTERNA VERDE

15.52 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?

17.35 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

19.22 PARQUE JURÁSICO

21.48 LINTERNA VERDE

23.59 CONTRAATAQUE - T. 2 - EP. 7 - PROJECT DAWN - PART 7





TCM

07.06 LOST - T. 3 - EP. 17 - CATCH 22

07.51 LOST - T. 3 - EP. 18 - D.O.C.

08.36 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG

09.21 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND THE CURTAIN

10.05 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST HITS

10.50 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE LOOKING GLASS - PART 1

11.34 LOST - T. 3 - EP. 23 - THROUGH THE LOOKING GLASS - PART 2

12.19 LOST - T. 4 - EP. 1 - THE BEGINNING OF THE END

13.03 LOST - T. 4 - EP. 2 - CONFIRMED DEAD

13.47 LOST - T. 4 - EP. 3 - THE ECONOMIST

14.31 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN

15.16 LOST - T. 4 - EP. 5 - THE CONSTANT

16.00 LOST - T. 4 - EP. 6 - THE OTHER WOMAN

16.45 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

18.19 VECINOS AL RESCATE

20.05 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK





TNT

07.15 AMOR Y TESORO

09.14 PREMIOS PLATINO 2019

11.34 EL INVENCIBLE

13.08 LA MEJOR DE MIS BODAS

14.54 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

17.12 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

19.53 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 ME CASÉ CON UN BOLUDO





SPACE

06.00 ENAMORADO

08.28 CUATRO CONTRA EL BANCO

10.13 SOY EL NÚMERO CUATRO

12.04 EL APRENDIZ DE BRUJO

13.59 EL GUARDIÁN

15.50 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

17.52 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.34 DÉJÀ VU

22.00 LOS FEDERALES





CINECANAL

11.00 COWBOYS Y ALIENS

13.30 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE

15.20 RÍO 2

17.25 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA

19.05 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS

22.00 THOR





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 16, EL CICLO “JUEVES DE COMEDIAS” PRESENTARÁ “LAS PRIMAS”. LA OBRA SE PRESENTARÁ A LAS 20, CON ENTRADA GRATUITA.

*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL GRUPO SOCIALIZARTE.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

*DOMINGO 26, A LAS 18.30, JULIÁN MIGUELES PROTAGONIZARÁ EL CICLO RECITALES DE SADAIC.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 15/05 16:25 (Cast) 21:30 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13,14,15/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast) 22:00 (Cast) 22:20 (Subt)

POKEMÓN, DETECTIVE PIKACHU (3D)

AVENTURA (ATP)

13,14,15/05 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

13,14,15/05 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

13,14,15/05 16:15 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

13,14, 15/05 22:10 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

POKEMÓN, DETECTIVE PIKACHU ATP/ R/L CASTELLANO 2D 16:00 - 17:30 - 19:50

AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años

CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 - 23:00

SUBTITULADO 2D 23:00 (SÓLO JUEVES) CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00

LA MALDICIÓN DE LA LLORANA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS:A LAS 15:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $220.

Jubilados, docentes y estudiantes: $120 todos los días

3D Entrada general: $230

Jubilados, docentes y estudiantes: $130 todos los días.