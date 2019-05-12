CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Lunes 13 de mayo de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ
00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. OLÍMPICO
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. BELGRANO
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 CICLO DE COLECCIÓN
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.41 OPERACIÓN CACAHUATE
08.19 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE IMAGINA
08.47 BATMAN ILIMITADO. MECAS VS. MUTANTES
10.18 DURO DE ESPIAR
11.54 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA
13.41 LINTERNA VERDE
15.52 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?
17.35 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA
19.22 PARQUE JURÁSICO
21.48 LINTERNA VERDE
23.59 CONTRAATAQUE - T. 2 - EP. 7 - PROJECT DAWN - PART 7
TCM
07.06 LOST - T. 3 - EP. 17 - CATCH 22
07.51 LOST - T. 3 - EP. 18 - D.O.C.
08.36 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG
09.21 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND THE CURTAIN
10.05 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST HITS
10.50 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE LOOKING GLASS - PART 1
11.34 LOST - T. 3 - EP. 23 - THROUGH THE LOOKING GLASS - PART 2
12.19 LOST - T. 4 - EP. 1 - THE BEGINNING OF THE END
13.03 LOST - T. 4 - EP. 2 - CONFIRMED DEAD
13.47 LOST - T. 4 - EP. 3 - THE ECONOMIST
14.31 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN
15.16 LOST - T. 4 - EP. 5 - THE CONSTANT
16.00 LOST - T. 4 - EP. 6 - THE OTHER WOMAN
16.45 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
18.19 VECINOS AL RESCATE
20.05 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK
22.00 PANDILLAS DE NUEVA YORK
TNT
07.15 AMOR Y TESORO
09.14 PREMIOS PLATINO 2019
11.34 EL INVENCIBLE
13.08 LA MEJOR DE MIS BODAS
14.54 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
17.12 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
19.53 LA LEYENDA DE TARZÁN
22.00 ME CASÉ CON UN BOLUDO
SPACE
06.00 ENAMORADO
08.28 CUATRO CONTRA EL BANCO
10.13 SOY EL NÚMERO CUATRO
12.04 EL APRENDIZ DE BRUJO
13.59 EL GUARDIÁN
15.50 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
17.52 PRISIONERA DEL ESPACIO
19.34 DÉJÀ VU
22.00 LOS FEDERALES
CINECANAL
11.00 COWBOYS Y ALIENS
13.30 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE
15.20 RÍO 2
17.25 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA
19.05 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS
22.00 THOR
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 16, EL CICLO “JUEVES DE COMEDIAS” PRESENTARÁ “LAS PRIMAS”. LA OBRA SE PRESENTARÁ A LAS 20, CON ENTRADA GRATUITA.
*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) 1912)
*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL GRUPO SOCIALIZARTE.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
*DOMINGO 26, A LAS 18.30, JULIÁN MIGUELES PROTAGONIZARÁ EL CICLO RECITALES DE SADAIC.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 15/05 16:25 (Cast) 21:30 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL JUEGO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
13,14,15/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast) 22:00 (Cast) 22:20 (Subt)
POKEMÓN, DETECTIVE PIKACHU (3D)
AVENTURA (ATP)
13,14,15/05 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
POKEMÓN DETECTIVE PIKACHU (2D)
AVENTURA (ATP)
13,14,15/05 17:30 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
13,14,15/05 16:15 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
13,14, 15/05 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
POKEMÓN, DETECTIVE PIKACHU ATP/ R/L CASTELLANO 2D 16:00 - 17:30 - 19:50
AVENGERS: ENDGAME APTO 13 años
CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 - 23:00
SUBTITULADO 2D 23:00 (SÓLO JUEVES) CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00
LA MALDICIÓN DE LA LLORANA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS:A LAS 15:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $220.
Jubilados, docentes y estudiantes: $120 todos los días
3D Entrada general: $230
Jubilados, docentes y estudiantes: $130 todos los días.