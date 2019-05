El Consejo General de Educación convocó a docentes e instituciones

13/05/2019 - 00:05 Santiago

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración (DGA), dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan, al objeto de notificarse de las resoluciones de los trámites presentados oportunamente.

Los involucrados deberán concurrir en la sede de la oficina, ubicada en el nuevo edificio del organismo sito en Av. Belgrano (S) Nº 1940 de esta ciudad, de lunes a viernes de 8 a 12.30, según se informó desde la institución.

Los citados

Deben presentarse: Loto, Ivana Y. As. Nº 14319/19; Salvatierra, Adriana G. As. Nº 12642/19; Chiapino, Héctor G. As. Nº 7553/18; Regatuzzo, Silvia G. As. Nº 14361/18; Toledo, Eliana E. As. Nº 15727/19; Saín, Álvaro F. As. Nº 14229/19; Álvarez, Cristina M. As. Nº 14320/19; Alzogaray Juan. As. Nº 30943/15.