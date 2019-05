Se coronó campeona del UFC al estampar a su rival contra la lona

13/05/2019 - 01:05 Mundo Web

La última jornada de Ultimate Fighting Championship (UFC) llevada a cabo en Río de Janeiro (Brasil), tuvo un brutal desenlace para la ahora excampeona Rose Namajunas.

Es que la estadounidense perdiòla pelea en el segundo asalto de la pelea cuando Jessica Andrade, conocida como 'Bate Estaca', alzó por la cintura a su rival y la lanzó de cabeza contra la lona, poniendo fin al dominio total que 'Thug Rose' demostró durante el resto del combate.

El réferi señaló de inmediato el nocaut tras el poderoso 'slam' de Andrade, que tenía el rostro ensangrentado por el asedio de su oponente.

La última jornada de Ultimate Fighting Championship (UFC) llevada a cabo en Río de Janeiro (Brasil), tuvo un brutal desenlace para la ahora excampeona Rose Namajunas.



Es que la estadounidense perdiòla pelea en el segundo asalto de la pelea cuando Jessica Andrade, conocida como 'Bate Estaca', alzó por la cintura a su rival y la lanzó de cabeza contra la lona, poniendo fin al dominio total que 'Thug Rose' demostró durante el resto del combate.



El réferi señaló de inmediato el nocaut tras el poderoso 'slam' de Andrade, que tenía el rostro ensangrentado por el asedio de su oponente.

Lights out!!



Jessica Andrade def Rose Namajunas via KO slam in Round 2 at #UFC237 #AndNew



pic.twitter.com/BOjKNNoo0z