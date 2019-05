“Todavía no caigo”, aseguró Ortega tras su golazo

13/05/2019 - 02:11 Deportivo

El mediocampista de creación de Central Córdoba, Pablo Ortega, convirtió el gol con el que eliminaron a Platense y asegurar la clasificación a las semifinales del Reducido. Ese tanto se convirtió en el más importante de los últimos años, aunque el volante cordobés afirmó que aún no cae en la realidad.

“Todavía no caigo. A medida que vayan pasando las horas y los días seguramente lo iré haciendo. En lo personal me siento contento por haber hecho el gol y también siento la felicidad y satisfacción porque el equipo pudo ganar en una cancha muy difícil”, reveló Pablo Ortega, en los micrófonos de Radio Provincia, en zona de vestuarios.

Seguido, el ex Talleres de Córdoba, contó cómo vivió los instantes previos a su conversión.

“Vi al arquero (De Olivera) que estaba adelantado y cuando Nahuel (Lujan) me tira la pelota filtrada, me pica y le pegué rápido. Gracias a Dios entró”, reveló.

“No pensé en avanzar con la pelota porque el defensor central venía cerrado y el lateral venía por el otro lado y por eso definí rápido y por suerte sirvió para que pasemos de fase”, completó a su relato.

El mediocampista, en esta temporada alternó entre titularidad y suplencia, pero su mejor versión se vio cuando ingresó desde el banco de relevos, aunque el propio futbolista aseguró que trabaja para estar desde inicio, pero que aporta lo suyo desde donde le toque.

“Me preparo siempre para estar entre los once, pero el técnico es el que decide. Algunas veces me toca entrar desde el inicio y otras tengo que esperar mi chance. Siempre trato de aportar lo mejor desde donde me toque. Por suerte las cosas me están saliendo bien y me pone feliz porque sirve para el equipo”, avisó.

Continuando con sus declaraciones, Ortega analizó la serie afirmó que fueron justos vencedores.

“En el primer partido merecimos mejor suerte, pero no se dio. Ellos también hicieron su partido y hoy (por ayer) vinimos con la idea clara. Sabíamos que si nos metíamos atrás íbamos a sufrir. Entendimos que si manteníamos el arco en cero, ellos se iban a desordenar y que íbamos a tener una chance y así fue”, analizó el Burro.

Ortega también contó como veía el juego, desde afuera.

“Noté que teníamos espacios en el primer tiempo y sabía que en el segundo iban a ser más. Traté de sentirme tranquilo para cuando me llegue el momento”, contó.

Por último habló de los posibles rivales y dijo que no prefiere a ninguno. “No prefiero a nadie. Solo pienso en seguir avanzando y para eso debemos ganarle a quien nos toque”, finalizó.