Para Diego Jara la clasificación “fue justa” porque señaló que “fueron superiores a Platense, durante toda la serie”

13/05/2019 - 02:13 Deportivo

El delantero Diego Jara, se convirtió en una pieza clave en el funcionamiento de Central Córdoba y ayer, en la victoria sobre Platense por el Reducido del Nacional B, ingresó desde el banco de suplentes para disputar los últimos minutos. Al finalizar, la “Joya” afirmó que el “Ferroviario” fue un justo ganador por lo hecho durante toda la serie de Cuartos de Final.

“Venimos con la mentalidad de siempre que es salir a ganar. Sabíamos que debíamos hacer un gol para pasar. Quedó demostrado que Central Córdoba jugó, metió y corrió y ellos casi que ni nos inquietaron. Nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que una nos iba a quedar. Fuimos justos ganadores porque toda la serie fuimos superiores”, remarcó Jara.

El ex Patronato de Paraná, afirmó que el hecho de definir de local perjudicó a Platense.

“A Platense le complicó definir de local porque no fue el equipo de siempre. Cuando lo enfrentamos por el campeonato fue el único equipo que nos superó, pero nos sorprendió que no jugó de esa forma. Parecía que el local éramos nosotros y no ellos”, aseguró.

La Joya, también se mostró sorprendido por el juego mezquino que presentó el Marrón.

“Nos llamó la atención que cambió el esquema y nos dio a entender que se conformaban con el empate y eso les jugó en contra. Cuando le hicimos el gol no supieron cómo salir a empatarlo”, afirmó.

Restando pocos minutos para el cierre del partido, Platense se fue con todo en busca del empate y dejó espacios en su defensa y el Ferro dispuso de dos claras chances para liquidar el pleito, pero en ambas la definición fue defectuosa. Jara participó en ellas y explicó por qué no fueron gol.

“Fueron situaciones distintas. Con la Oveja (Ramírez) veníamos los dos; él me vio, pero no pudo darme el pase. En la situación del Bicho, él patea para adelante, yo voy a buscar la pelota y ya no lo veo hasta que pateo. El arquero la sacó porque es largo. Yo lo gritaba y el sacó la pelota al corner. Nunca lo vi a Rossi, a mí no me importa si el gol lo hago yo u otro. Lo que importa es que Central Córdoba gane”, finalizó el delantero, con muestras de satisfacción por la clasificación a semifinales.