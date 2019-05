Simularon el sorteo de la Libertadores y salió Boca vs. River en octavos

13/05/2019 - 16:20 Deportivo

Esta tarde, se realizó un simulacro de sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019 y la locura invadió las redes sociales: Boca y River quedaron enfrentados en una de las llaves.

Cabe recordar que esta será la primera vez que el organismo a cargo de la organización del certamen continental utilizará el sistema de sorteo para decidir quiénes van a enfrentarse en las instancias eliminatorias del torneo.

Se realizó la prueba y simulación del sorteo de Copa Libertadores



Godoy Cruz vs LIBERTAD



Nacional vs CERRO PORTEÑO



Ambos en la misma llave de 4tos



Paranaense vs OLIMPIA



En la llave de Emelec y Flamengo para 4tos



TODOS los paraguayos del mismo lado en la llave general pic.twitter.com/8nvEBO2Tfm