A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA.
EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
00.15 MI VIDA ERES TÚ
01.15 CAMPANAS EN LA NOCHE
02.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DELA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET FEMENINO:
CORONEL BORGES VS. BELGRANO
16.30 CORAZÓN DE VINILO
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA
CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.03 K-PAX, EL VISITANTE
09.25 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE
IMAGINA
09.54 MALAS MADRES
11.44 CAMINO A LA GLORIA
12.06 ESPEJITO, ESPEJITO
13.52 HITCH. UN ESPECIALISTA EN
SEDUCCIÓN
16.16 LARRY CROWNE
18.10 AÑO BISIESTO
20.07 MALAS MADRES
22.00 HITCH. UN ESPECIALISTA EN
SEDUCCIÓN
TCM
06.51 LOST - T. 3 - EP. 23 - THROUGH THE
LOOKING GLASS - PART 2
07.36 LOST - T. 4 - EP. 1 - THE BEGINNING OF
THE END
08.21 LOST - T. 4 - EP. 2 - CONFIRMED DEAD
09.05 LOST - T. 4 - EP. 3 - THE ECONOMIST
09.50 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN
10.34 LOST - T. 4 - EP. 5 - THE CONSTANT
11.19 LOST - T. 4 - EP. 6 - THE OTHER WOMAN
12.03 LOST - T. 4 - EP. 7 - JI YEON
12.47 LOST - T. 4 - EP. 8 - MEET KEVIN JOHNSON
13.31 LOST - T. 4 - EP. 9 - THE SHAPE OF
THINGS TO COME
14.15 LOST - T. 4 - EP. 10 - SOMETHING NICE
BACK HOME
15.00 LOST - T. 4 - EP. 11 - CABIN FEVER
15.45 LOST - T. 4 - EP. 12 - THERE’S NO PLACE
LIKE HOME - PART 1
16.30 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK
18.08 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
20.07 BEETLEJUICE
22.00 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2
23.36 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 3
TNT
07.02 EL INVENCIBLE
08.33 EL PODER DEL TALISMÁN
10.10 LA MEJOR DE MIS BODAS
12.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
14.20 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
16.55 ME CASÉ CON UN BOLUDO
18.55 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
SPACE
06.00 CUATRO CONTRA EL BANCO
08.00 EL GUARDIÁN
09.43 ARGO
11.49 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
13.52 PRISIONERA DEL ESPACIO
15.32 DÉJÀ VU
17.53 LOS FEDERALES
20.13 DIFÍCIL DE MATAR
22.00 OPERACIÓN MEKONG
CINECANAL
11.15 UNA CENICIENTA DE MODA
12.55 RÍO
14.45 EL GATO CON BOTAS
16.25 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER -
PARTE I
18.15 GUERRA DE PAPÁS 2
20.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA
GUERRA
22.00 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL
DEL BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
*SÁBADO 18, A LAS 21,
ALBERTO CORTEZ, “EL POETA,
EL CANTOR, ELHOMBRE”,
CON LA DIRECCIÓN MUSICAL,
ARREGLOS Y PIANO DE
FEDERICO “CACHI” COLLADO,
RAÚL COLLADO (VOZ), LORENA
MOYANO (FLAUTA TRAVERSA),
FACUNDO MONTENEGRO
(BATERÍA), HUGO PALMAR
(CONTRABAJO), FACUNDO
ALFARO (VIOLÍN), DANIEL
GUNTHER (VIOLONCELLO) Y
ENZO LUNA (BANDONEÓN).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 16, EL CICLO “JUEVES
DE COMEDIAS” PRESENTARÁ
“LAS PRIMAS”. LA OBRA SE
PRESENTARÁ A LAS 20, CON
ENTRADA GRATUITA.
*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL
VESTIDOR, CON ARTURO PUIG
Y JORGE MARRALE.
PARANINFO DE
LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
(BELGRANO (S) 1912)
*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE
PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL
GRUPO SOCIALIZARTE.
CASA DEL
BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
*DOMINGO 26, A LAS
18.30, JULIÁN MIGUELES
PROTAGONIZARÁ EL CICLO
RECITALES DE SADAIC.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
*VIERNES 17, RODDY
MONTENEGRO Y LA ÑATA CON
RAMÓN LACUBE.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 15/05 16:25 (Cast) 21:30
(Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14,15/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast)
22:00 (Cast) 22:20 (Subt)
POKEMÓN, DETECTIVE
PIKACHU (3D)
AVENTURA (ATP)
14,15/05 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
POKEMÓN DETECTIVE
PIKACHU (2D)
AVENTURA (ATP)
14,15/05 17:30 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
14,15/05 16:15 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
14, 15/05 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
POKEMÓN, DETECTIVE
PIKACHU ATP/ R/L CASTELLANO
2D 16:00 - 17:30 - 19:50
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 años
CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 -
23:00
SUBTITULADO 2D 23:00 (SÓLO
JUEVES) CASTELLANO 3D 18:20 -
22:00
LA MALDICIÓN DE LA
LLORANA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS:A LAS 15:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $220.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada general: $230
Jubilados, docentes y estudiantes:
$130 todos los días.