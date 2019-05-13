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A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 20:40 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA.

EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

00.15 MI VIDA ERES TÚ

01.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

02.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DELA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET FEMENINO:

CORONEL BORGES VS. BELGRANO

16.30 CORAZÓN DE VINILO

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.03 K-PAX, EL VISITANTE

09.25 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE

IMAGINA

09.54 MALAS MADRES

11.44 CAMINO A LA GLORIA

12.06 ESPEJITO, ESPEJITO

13.52 HITCH. UN ESPECIALISTA EN

SEDUCCIÓN

16.16 LARRY CROWNE

18.10 AÑO BISIESTO

20.07 MALAS MADRES

22.00 HITCH. UN ESPECIALISTA EN

SEDUCCIÓN

TCM

06.51 LOST - T. 3 - EP. 23 - THROUGH THE

LOOKING GLASS - PART 2

07.36 LOST - T. 4 - EP. 1 - THE BEGINNING OF

THE END

08.21 LOST - T. 4 - EP. 2 - CONFIRMED DEAD

09.05 LOST - T. 4 - EP. 3 - THE ECONOMIST

09.50 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN

10.34 LOST - T. 4 - EP. 5 - THE CONSTANT

11.19 LOST - T. 4 - EP. 6 - THE OTHER WOMAN

12.03 LOST - T. 4 - EP. 7 - JI YEON

12.47 LOST - T. 4 - EP. 8 - MEET KEVIN JOHNSON

13.31 LOST - T. 4 - EP. 9 - THE SHAPE OF

THINGS TO COME

14.15 LOST - T. 4 - EP. 10 - SOMETHING NICE

BACK HOME

15.00 LOST - T. 4 - EP. 11 - CABIN FEVER

15.45 LOST - T. 4 - EP. 12 - THERE’S NO PLACE

LIKE HOME - PART 1

16.30 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

18.08 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

20.07 BEETLEJUICE

22.00 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2

23.36 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 3

TNT

07.02 EL INVENCIBLE

08.33 EL PODER DEL TALISMÁN

10.10 LA MEJOR DE MIS BODAS

12.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

14.20 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

16.55 ME CASÉ CON UN BOLUDO

18.55 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

SPACE

06.00 CUATRO CONTRA EL BANCO

08.00 EL GUARDIÁN

09.43 ARGO

11.49 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

13.52 PRISIONERA DEL ESPACIO

15.32 DÉJÀ VU

17.53 LOS FEDERALES

20.13 DIFÍCIL DE MATAR

22.00 OPERACIÓN MEKONG

CINECANAL

11.15 UNA CENICIENTA DE MODA

12.55 RÍO

14.45 EL GATO CON BOTAS

16.25 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER -

PARTE I

18.15 GUERRA DE PAPÁS 2

20.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA

GUERRA

22.00 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN


A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL

DEL BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

*SÁBADO 18, A LAS 21,

ALBERTO CORTEZ, “EL POETA,

EL CANTOR, ELHOMBRE”,

CON LA DIRECCIÓN MUSICAL,

ARREGLOS Y PIANO DE

FEDERICO “CACHI” COLLADO,

RAÚL COLLADO (VOZ), LORENA

MOYANO (FLAUTA TRAVERSA),

FACUNDO MONTENEGRO

(BATERÍA), HUGO PALMAR

(CONTRABAJO), FACUNDO

ALFARO (VIOLÍN), DANIEL

GUNTHER (VIOLONCELLO) Y

ENZO LUNA (BANDONEÓN).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 16, EL CICLO “JUEVES

DE COMEDIAS” PRESENTARÁ

“LAS PRIMAS”. LA OBRA SE

PRESENTARÁ A LAS 20, CON

ENTRADA GRATUITA.

*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL

VESTIDOR, CON ARTURO PUIG

Y JORGE MARRALE.

PARANINFO DE

LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

(BELGRANO (S) 1912)

*SÁBADO 25, A LAS 21.30, SE

PRESENTARÁ “VENECIA”, DEL

GRUPO SOCIALIZARTE.

CASA DEL

BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

*DOMINGO 26, A LAS

18.30, JULIÁN MIGUELES

PROTAGONIZARÁ EL CICLO

RECITALES DE SADAIC.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 17, RODDY

MONTENEGRO Y LA ÑATA CON

RAMÓN LACUBE.


CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 15/05 16:25 (Cast) 21:30

(Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14,15/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast)

22:00 (Cast) 22:20 (Subt)

POKEMÓN, DETECTIVE

PIKACHU (3D)

AVENTURA (ATP)

14,15/05 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

POKEMÓN DETECTIVE

PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

14,15/05 17:30 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

14,15/05 16:15 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

14, 15/05 22:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

POKEMÓN, DETECTIVE

PIKACHU ATP/ R/L CASTELLANO

2D 16:00 - 17:30 - 19:50

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 15:30 - 19:10 -

23:00

SUBTITULADO 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES) CASTELLANO 3D 18:20 -

22:00

LA MALDICIÓN DE LA

LLORANA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS:A LAS 15:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $220.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada general: $230

Jubilados, docentes y estudiantes:

$130 todos los días.


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