Jimena lidera YouTube con 4.5 millones de reproducciones

El lanzamiento de “La cobra”, nueva canción de la actriz y cantante Jimena Barón, llegó al primer lugar de tendencias en el ranking de YouTube con 4.5 millones de reproducciones en apenas tres días.

El pegadizo tema se grabó en Miami en febrero del 2019, fue compuesta por la propia intérprete y contó con la producción de Jon Leone, quien anteriormente trabajó con Sofía Reyes, Mau y Ricky y Anitta, entre otros.

“La cobra” es un nuevo anticipo del que será el segundo disco solista de Barón, quien en esta nueva etapa musical decidió re-

bautizarse artísticamente como j mena.

De acuerdo con la información suministrada por YouTube, el suceso de “La cobra” superó a otros promocionandos lanzamientos como la versión remix de “Soltera”, de Lunay junto a Daddy Yankee y Bad Bunny; “Somos amantes”, de Lali Espósito; y “22”, de Tini Stoessel.

En díalogo radial con “Agarrate Catalina”, Jimena explicó el significado de la letra del tema “La cobra”. “El proceso no es mío sino de las mujeres en el mundo. El feminismo y estas cobras que empezaron a aparecer en todos lados, no sólo poniendo límites al machismo y a los maltratadores sino también despegándonos de una piel anterior que ya no nos hacía feliz”.l