La santiagueña Ivalu es 1ª Finalista Miss Universo

“He disfrutado mucho de participar en el concurso. Me ha tocado un grupo lindo. Las chicas me han tratado muy bien y la organización también. Nos han hecho sentir cómodas.

Lo que me gusta de estos encuentros es que me permite conocer las diferentes culturas que tiene nuestro país como también el intercambiar conocimientos”. Quien se expresó de esta manera, en diálogo con EL LIBERAL, fue Ivalu Fachini, flamante 1ª Finalista Miss Universo Petite, certamen de belleza que se realizó en Oberá (Misiones).

En tanto, Ana Luz Torres se consagró como Miss Universo Petite y Victoria Bidondo como 2ª Finalista Miss Universo Petite. Ivalu, quien representó a Santiago del Estero, destacó: “Lo he disfrutado mucho. He tenido la suerte de salir 1ª Finalista Miss Universo Petite.

El concurso queda ahí nomás, por el momento. El ser 1ª Finalista soy como la reemplazante de Miss Universo Petite en caso de que ella no pueda viajar para participar en la final que se realizará en julio próximo en Estados Unidos”. La final internacional tendrá como escenario un Crucero que zarpará desde Tampa (EE.UU), desde el 11 hasta el 15 de julio.

“Haber alcanzado este lugar me da la posibilidad de competir en otros certámenes, que obviamente me gustaría. Me gusta mucho. Estoy muy contenta, muy feliz. En realidad, no me lo esperaba porque las otras chicas también estaban muy bien preparadas. Son todas muy lindas. Mi elección como 1ª Finalista Miss Universo Petite ha sido una sorpresa. He puesto lo mejor de mí. Muy feliz por el resultado”, resaltó Ivalu, modelo que pertenece a Look Models Group, del manager santiagueño José Antonio.

En el año 2014, la joven santiagueña fue coronada como Reina de la Ciudad. Ivalu se dedica a la moda, cursó Diseño de Indumentaria en el Instituto de Roberto Piazza, y participó en el concurso Miss Mundo con dos proyectos solidarios para poder mejorar la situación de muchos niños.

Las postulantes, que llegaron de diferentes puntos del país, estuvieron representando a más de 15 provincias Argentinas.

Capacitación Universal Petite Argentina incluye capacitación de las postulantes, entrevistas con el jurado, donde no sólo se analiza el perfil de cada candidata sino también su grado de compromiso con actividades sociales en sus localidades, su identificación con costumbres y cultura de las provincias que representan.