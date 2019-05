Ganó la lotería gracias a una galleta de la fortuna

13/05/2019 - 22:16 Mundo Web

Una mujer de la del estado de Misuri, Estados Unidos, ganó U$S 50.000 en la lotería al hacerle caso a una galleta de la fortuna.

Fonda Smith Davis, de la ciudad estadounidense de Lee's Summit, aseguró que tras haber ido a almorzar con su hijo, le ofrecieron galletas de la suerte, a las que hizo caso y la inspiraron a apostar.

"Normalmente no juego, pero la galleta de la fortuna decía: 'Apuesta y ganarás mucho'. Así que pensé: 'OK'", contó Smith-Davis.

La mujer investigó un poco el sitio web de la lotería estatal y decidió probar con cuatro partidas. Una de ellas le terminó otorgando un premio de 50.000 dólares.

