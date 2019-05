¿Cuántas tazas de café son saludables por día?

13/05/2019 - 22:18 Mundo Web

De acuerdo a una investigación publicada por el American Journal of Clinical Nutrition, las personas deben consumir menos de 6 tazas de café al día no tiene perjuicios para la salud, ya que beber más de esta cantidad aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en un 22%.

El estudio realizado por científicos de la Universidad de Australia del Sur, evaluó a más de 347.000 individuos, de 37 a 73 años, incluyendo 8.368 casos con incidentes de enfermedades cardíacas en Reino Unido. Los especialistas determinaron que la asociación entre la ingesta habitual de café y el riesgo de padecer dolencias cardiovasculares no fue lineal.

El estudio tomó en cuenta una variante genética (CYP1A2) que influye en el metabolismo de la cafeína y hasta ahora se sugería que quienes no lo tienen presentan un mayor riesgo de infarto e hipertensión al consumir la sustancia. No obstante, los resultados obtenidos desestimaron esta asociación al no encontrar evidencia entre los pacientes que portaban este genotipo y la enfermedad.

Incluso aquellos con el gen CYP1A2, que les ayudó a metabolizar el café cuatro veces más rápido que otros, también reflejaron inconvenientes después de su sexta taza. Para el cardiólogo Chris Labos, de la Universidad McGill en Canadá, la dosis de café que la mayoría de gente toma a diario está lejos del límite establecido y por lo tanto esta bebida no tendría efectos negativos en la salud, informó Daily Mail.

"Una gran advertencia es que, con toda la crema, el azúcar y los sabores que la gente agrega al café, contiene muchas calorías que las personas no necesitan y probablemente empeorarán las cosas (como la salud del corazón)", agregó el especialista.

Finalmente, Labos hizo referencia a otros estudios que de hecho, han encontrado que el café tiene un efecto protector y conlleva diversos beneficios.

De acuerdo a una investigación publicada por el American Journal of Clinical Nutrition, las personas deben consumir menos de 6 tazas de café al día no tiene perjuicios para la salud, ya que beber más de esta cantidad aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en un 22%.El estudio realizado por científicos de la Universidad de Australia del Sur, evaluó a más de 347.000 individuos, de 37 a 73 años, incluyendo 8.368 casos con incidentes de enfermedades cardíacas en Reino Unido. Los especialistas determinaron que la asociación entre la ingesta habitual de café y el riesgo de padecer dolencias cardiovasculares no fue lineal.El estudio tomó en cuenta una variante genética (CYP1A2) que influye en el metabolismo de la cafeína y hasta ahora se sugería que quienes no lo tienen presentan un mayor riesgo de infarto e hipertensión al consumir la sustancia. No obstante, los resultados obtenidos desestimaron esta asociación al no encontrar evidencia entre los pacientes que portaban este genotipo y la enfermedad.Incluso aquellos con el gen CYP1A2, que les ayudó a metabolizar el café cuatro veces más rápido que otros, también reflejaron inconvenientes después de su sexta taza. Para el cardiólogo Chris Labos, de la Universidad McGill en Canadá, la dosis de café que la mayoría de gente toma a diario está lejos del límite establecido y por lo tanto esta bebida no tendría efectos negativos en la salud, informó Daily Mail."Una gran advertencia es que, con toda la crema, el azúcar y los sabores que la gente agrega al café, contiene muchas calorías que las personas no necesitan y probablemente empeorarán las cosas (como la salud del corazón)", agregó el especialista.Finalmente, Labos hizo referencia a otros estudios que de hecho, han encontrado que el café tiene un efecto protector y conlleva diversos beneficios.