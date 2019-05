FÚNEBRES | 14 de mayo de 2019

13/05/2019 - 23:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

Delia del Carmen Vda. de Carrizo (La Banda)

Evelina Josefina Ibáñez

Eliza Josefina González (Fernández)

María Delfina Jiménez (Guasayan)

César Mamerto Córdoba (La Banda)

Rosa Argentina Pallares Vda. de Hid

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BERTONE DE GUTIÉRREZ, SILVANA ELENA Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. "Que Jesús te reciba en su Gloria y brille para ti la luz que no tiene fin". Las maestras de sus hijas: Lidia de Sanjuan, Ester Villar y Marita Coronel acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

BOMRAD, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. Sus vecinos del Edificio Balcarce 60 participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, rogando Cristiana resignación.

CHÁVEZ, ROQUE VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. Que tu luz brille por siempre ". Sus sobrinos Susana Chávez, José Noguera, sobrinos nietos Santiago, Facundo, Pablito y Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, ROQUE VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. "Dice el Señor yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro socio jubilado y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CHÁVEZ, ROQUE VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. Que Dios nuestro Señor te reciban en su Reino de paz y de luz " Hna. Pol. Celia Orellana, sobrinos Marisa, Susana, Judith Chávez, sobr. Pol. Jose Noguera, Buby Morales, Ramon Jiménez y respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del tío Roque, ruegan oraciones en su memoria, descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

FRÍAS, RAFAEL JORGE (Cachito) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. La comunidad educativa del Colegio "2 de Abril" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero Guido Rolando y acompaña a toda la familia en este difícil momento. Se levan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. "Al paraíso te llevaron los ángeles, y el cielo se hizo fiesta con tu llegada". La comisión directiva, subcomisión de jubilados y pensionados y demás cuerpos orgánico del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro socio jubilados y padre del secretario general de este sindicato, acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. La Sec. Gral. de la UDA Secc. Sgo. del Estero Prof. Estela Ramírez (a), comisión directiva, cuerpo de delegados y afiliados participan con dolor el fallecimiento del padre de Sec. Gral. de la CGT regional Jóse Gómez, acompañando a su flia. en este doloroso momento rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Estela Ramírez (a), Quique López e hijo acompañan a su amigo José Gómez y flia. en este difícil momento que atraviesan rogando a Dios pronta resignación ante tan irreparable pérdida.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. El Prof. Tristán Hugo Funes, Sec. Gral. del SADOP acompaña en estos momentos de dolor al compañero José Gómez por el fallecimiento de su padre y ruega consuelo y resignación a su familia.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. El secretario Gral. de SADOP, Prof. Hugo Funes, el Consejo Directivo de la Seccional y Cuerpo de Delegados participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sec. Gral. de la CGT, Cro. José Gómez y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Luis Herrera y Silvia Santana y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su hijo José y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Vicente Lo Bruno y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. La comisión directiva y empleados del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de Educación de Sgo del Estero participan con gran pesar el fallecimiento del padre del Secretario General de la CGT, Compañero José Gómez. Ruegan oraciones en. su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. No llores si me amas... ¡Si pudieras oir el cántico de los Ángeles y verme en medio de ellos... ¡" Nora del C Rodríguez, Secretaria General de SIMESE, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre del Compañero José Gómez, Secretario Gral. de la CGT, y ruega al Altísimo consuelo y resignación para su familia.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Nora del C Rodríguez, Secretaria General de SIMESE, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Vocal de la Junta de Calificaciones Y Clasificaciones del Nivel Inicial, Prof . Adriana Gómez y ruega para que la paz y el consuelo de Dios acompañe y fortalezca a sus seres queridos.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la firma Industrias Primonti SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Ing. Eliseo C. Monti, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Juan Manuel Suffloni y flia. participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. La familia de Héctor Rebullida, participa el fallecimiento del padre de nuestros queridos amigos José y Mariángel. Rogamos resignación cristiana para todos los deudos. Ofrecemos oraciones en su memoria, pidiendo su descanso eterno en el reino de Señor Dios todopoderoso.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. La Honorable comisión directiva del Sindicato de Vendedores de diarios y revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa con profundo dolor del fallecimiento del padre del compañeros y amigo José Gómez y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Dr. Ernesto A. J Vital y su hija Dra. Cecilia Eugenia Vital participan con pesar el fallecimiento del papá de nuestro amigo José, lo acompañan junto a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan por su descanso en paz.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Yo pongo mi esperanza en tí, Señor y confió en tu palabra Mario B. Salto, Su esposa Ana María Seijas e hijos, participan con gran pesar su partida, acompañando a su esposa Rita, a sus hijos José, Adriana y demás familiares en este doloroso momento. Que su alma descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/19|. Horacio Pedro Montenegro y su hija María del Carmen y su nieta Justina participan con dolor el fallecimiento del padre de José Gómez y María Angelica abuelo de Celeste y bisabuelo de Mia, rogando al Señor lo reciba en sus brazos y otorgue a su familia una pronta resignación cristiana

IBÁÑEZ, EVELINA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus hijos Alicia, Juan, Carmen, Ema, Luis, h. políticos Antonia, Sole nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLTA 162 TEL 42198787.

MANSILLA, BASILIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus hermanos Luis, Miguel, María y Amanda, hnos. pol. Gertrudis Reinoso, Elsa Maguna, sobrinos Jose Luis, Patricia, Ignacio, Sabrina, Miguel, Lujan, y demas fliares. sus restos fueron inhumados cementerio La Aurora. Caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

NEME, ROBER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado . Descanse con el Señor esperando la resurrección.

NEME, ROBER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

NEME, ROBER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus hijos Hugo, Aldo, h/pol, Nony Abdala, Marta Carabajal, nietos Cristian, Luciana, María Gracia, María Virginia, bisnietos Martina, Victoria, participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz. Hs 11. Casa de duelo P. L. Gallo 396 (S/V). Servicio. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Te recordaremos con ese cariño inmenso que nos brindaste siempre, con esa dulzura que compartías con nosotras. Gracias por dejarnos ser parte de tu familia, por ese amor maternal que nos diste. Hasta siempre Mami Rosa. Analia Quadrelli y flia; Fernanda Quadrelli y flia.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. "Hermana de la vida, amiga del alma". Su familia del corazón, Noemi del Valle Campos y Luis Gerardo Quadrelli, Analia y Leo Succarino, Fernanda Quadrelli, Luis Enzo y Luis Alfonso participan con profundo dolor la partida de un ejemplo de mujer, madre, abuela y amiga. Que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin. En la fuente de la vida no veremos otra vez.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. La comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asís, acompaña en el dolor el fallecimiento del Sr. Ernesto Schammas, padre de nuestros alumnos Selena, Federico y Mercedes. Que el Señor Todopoderoso le otorgue el descanso eterno en paz y bien.

TREJO DE SOLI, CARLOTA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. La comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asís, acompaña en el dolor a la Sra. María Cristina Soli de Salas, ex directora del Nivel Primario, por el fallecimiento de su Sra. madre y ruega una oración en su memoria. Que el Señor Todopoderoso le otorgue el descanso eterno en paz y bien.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

HERRERA, GRACIELA DEL VALLE (Gache) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Nos faltó darnos un último beso, un último abrazo de esos que solo vos sabías dar. Nos faltaron tantos sueños por concretar. Nos faltó decirnos que nos amábamos mil veces más. Nos faltó estar juntos por la eternidad. Su concubino Negro Pereyra invita a la misa hoy a las 20 en la pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida.

LEDESMA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Tantos momentos vividos a tu lado, fueron inolvidables y es por esa razón que aunque ya no estés siempre estás presente. No es facil aceptar, tu ausencia pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria. Su esposo Alberto, sus hijos Alberto, Carlos y su hija del corazón Ludmila María Martina invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GOROSITO, JOSÉ EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Al cumplirse 3 meses de tu partida te recordamos, tu mamá Felisa Gorosito, tu abuela Carmen Montes, tus tíos y sobrinos, que nunca te olvidaremos, te extrañamos.

RODRÍGUEZ DE CAMPOS, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/85|. Yo soy el pan de vida, el que venga a mi no tendrá hambre y que cree en mi no tendrá sed y lo resucitare el ultimo día. Mami Blanca ya pasaron muchos años de tu partida y aun tu recuerdo y tu amor están vivos en nuestros corazones. Sentimos en nuestras vidas que tus nos acompañas iluminando nuestro camino y protegiéndonos y llenándonos de tu cariño, sentimos que tu presencia estará siempre en nuestros corazones y nuestras vidas. Al cumplirse un nuevo aniversario de su partida al Reino de Dios, la recuerdan con cariño sus hijos y nietos. Ruegan una oración por su eterno descanso.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA VDA. DE CARRIZO, DELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus hijos, Eva Luz, Orlando, Alsira y Mario, h pol Luis y Norma Díaz, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10.00 hs en el cementerio Suri Pozo Dpto. Banda. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CÉLICO, JUAN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. Lauro Juárez, su esposa Ana María Herrera de Juárez participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a sus esposa Cristina, a sus hijos Patricia, Ever, Martín y Sra, nietos y demás familiares en este momento tan difícil de inmensa congoja. Rogamos oraciones en su querida memoria . Que brille para el la luz que no tiene fin.

CÉLICO, JUAN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. Marta I. Auat, sus hijos Manuel y Marta Fiad y flias. lamentan su partida y acompañan a Cristina, Patri, Negrito y Matías en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria y resignación a sus amigos de siempre.

CÉLICO, JUAN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch; Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona, Sindico, Miembros del Consejo Gremial, gerentes de áreas, auditor interno, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central participan el fallecimiento del padre de nuestros compañeros Martín y Patricia Célico

CÓRDOBA, CÉSAR MAMERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Su esposa Ema Aurora Lescano, sus hijos Mirta, Viviana, Walter, César y Gustavo; nietas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio de los Quiroga. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Serv. realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CÓRDOBA, CÉSAR MAMERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Honorable Comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General de Delegados y Sub Comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Quiroga a las 11 hs.

DOMÍNGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. La Comunidad educativa del I.F.D.N° 7 de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Valeria Domínguez, docente de esta institución educativa. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. Compañeras y ex-compañeras de su hija Valeria, del Jardín de Infantes Nº 45 ''Pastorcitos de Belén'', participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. "Querido amigo, cumpliste con tu misión en la tierra, ahora tiene el merecido descanso en la eternidad". Juan Carlos Gaggero "Cachuso" y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero "Didi". Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ZAMORA, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Las pequeñas cosas que parecían no ser importantes son las que invaden nuestra mente al recordarte a cada instante. Ojalá pudiéramos volver el tiempo, verte de nuevo, fundirnos en un abrazo y no soltarte nunca: tu familia. Esposa Nidia Teresa Pereyra y sus hijos José Manuel, Raúl Eduardo, Mariana Teresa y Ana Soledad y respectivas flias. invitan a la misa al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial que se celebrará en la parroquia Cristo Rey hoy Martes a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ZAMORA, MANUEL ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Pili Barrionuevo, lamenta profundamente el fallecimiento del amigo y correligionario, Manuel Zamora. Fue un excelente profesional, recto, sencillo de profundas convicciones. Acompaño en el dolor a su esposa Teresita, hijos y demás familiares al cumplir un mes de su desaparición física. Lo recordaré con gran emoción.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MARTÍNEZ, JORGE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/19|. Su mamá Edith del Valle Cura, su papá Héctor Edgardo Martínez, y José Armando Navarrete, su hermana Rocío Martínez, invitan al responso que se realizará hoy a las 17:30 en el cementerio Jardín del Sol.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Su hijo Miguel Di Lorenzo, su hija política Liliana Lopez su nieto Miguel Hector Di Lorenzo y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Su hijo Miguel Di Lorenzo, su hija política Liliana López y su nieto Miguel Héctor Di Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en sala velatoria Gubaira Ciudad de Fernández y serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio de Fernández.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su falle ciento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Luis Alberto Fernández (Lucho), esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus vecinos y amigos de siempre José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida" Petty" y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus amigos y amigos de la familia Osvaldo Aranda, su esposa Betty e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Participan con profundo dolor la partida de nuestra querida amiga y vecina Pety. Familias Martínez, Ethel, Chichi, Estela, Enrique, Chicha y Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Clelia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Alicia Matesa y flia. Participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Besos al cielo querida amiga.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Petty: amiga querida, sufriste mucho desde que se fue tu gran marido Miguel, repartiste mucho amor en esta tierra, Dios te abrirá las puertas del cielo para ti. Siempre estarás en mi corazón por lo sincera y honesta que fuiste. Mary Islas y Enrique Valladares.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Enrique García y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus consuegros Roberto López y Elena Suarez, sus hijos, su ahijada Shasmi Nallar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Irma Bravo, Osvaldo Trogolo y Hugo Carabajal partición con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus vecinos y amigos, CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

JIMÉNEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Su esposo Dirceo Pereyra sus hijos Ale, Orlando, Walter, Sole, María, Luisina, Lorena, Magali, Erika, Nelson h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Luján Dpto. Guasayan.Cob. Norcen Servicio REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Dale el descanso eterno. Dalinda de Espeche su hija Yackeline y su nieta Barbarita participan con dolor su fallecimieto. Acompaña a su familia en este dificil momento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Oriana y Maitena participan con dolor su fallecimiento. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Mario Nieto y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino "More". Rogando al Todopoderoso consuelo a su flia ante tan irreparable perdida, sabiendo que el ya descansa en los brazos del Señor. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Familia Frías ruega al Señor consuelo a su familia. Él esta ya está ya en ese lugar maravilloso que Dios prepara para sus hijos. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Marcelo Carabajal participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Pichi" y acompaña a su familia. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento del abuelo de la profesora Génesis Cor. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Que descanse en paz. Lidia Mansilla de Maldonado e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Confiamos en tu palabra Señor. Pedro Villalba y Luis Mansilla junto a sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su gran vecino. Choya.

MORENO, MERCEDES FRANCISCO (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Querido amigo y vecino te despedimos con profunda tristeza. Dios en este momento te cobijará con sus brazos misericordiosos y te recibirá con la misma bondad que supiste irradiar en su paso terrenal. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en ese duro momento. Choya.