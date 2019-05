El dólar subió a $46,40 y para junio cotiza a $48,86

13/05/2019 - 23:49 Economía

En línea con los mercados emergentes y por el recrudecimiento de la guerra comercial entre EE.UU. y China, el dólar se disparó aunque la aparición del Banco Central con venta de futuros hizo moderar el alza sobre el cierre de modo tal que la divisa cerró con un alza de $0,35 a $ 46,40 en bancos y agencias de la city porteña, mientras en Santiago llegó a $47,96.

El alza se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde ascendió $0,30 a $45,10.

‘La primera rueda de la semana volvió a compartir un escenario internacional muy complicado y con caídas de las monedas regionales frente al dólar’, sostuvo Gustavo Quintana, de PR Cambio.

Y destacó que ‘la estrategia oficial, que reiteró el mecanismo de intervención con ventas en los mercados de futuros, pudo moderar la evolución de los precios’.

Como es habitual, el Banco Central efectuó las subastas de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria de 71,7% y el monto adjudicado fue de $ 195.711 millones.

Asimismo, la autoridad monetaria vendió dólares en 3 tramos. La primera a media mañana por u$s 30 millones. Pasado el mediodía hubo otra subasta de U$S 27 millones y, sobre el cierre, otra de U$S 3 millones.

En el mercado informal, el dólar blue finalizó estable a $ 46,20. En futuros, se operaron u$s 1.097 millones.

A su vez, los plazos más cortos para mayo y junio terminaron operándose a $ 46,69 y $ 48,86.l