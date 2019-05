Revelan que la apnea del sueño puede afectar también a niños, especialmente con sobrepeso

13/05/2019 - 23:57 Santiago

La apnea del sueño es una enfermedad común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial, que ocasiona una serie de trastornos a quien la padece, y que, lamentablemente, tiene muy bajos índices de diagnóstico, y por lo tanto de tratamientos. Así lo manifestó el doctor Maximiliano Valdéz, especialista quien mañana hablará del tema en los miércoles científicos del Colegio de Médicos (ver recuadro).

El profesional también alertó que “la apnea de sueño no es patrimonio de los adultos, los niños con sobrepeso y obesidad, que se ven cada vez más a nivel mundial, también pueden tener esta enfermedad”.

Por lo tanto recomendó a los padres observar si sus hijos roncan y tienen pausas de respiración, para consultar de inmediato al médico, porque es una situación que se puede revertir.

Características

“Generalmente, en los niños obedece a una problemática de vía aérea superior, por amígdalas grandes o adenoides grandes que obstruyen la vía y genera la enfermedad. Pero los pacientes que están en edad pediátrica o jóvenes con obesidad u obesidad mórbida, es muy frecuente que sufran de apneas del sueño”, precisó el profesional.

Tras insistir en que los chicos que muestran los síntomas de ronquidos y pausas en la respiración “deben ser estudiados”, dijo que “está enfermedad les provoca dificultad o déficit de la atención, son chicos que muchas veces no tienen un buen desempeño escolar, por lo tanto tratar a esos pacientes les mejora el rendimiento, porque les mejora el sueño y es un paciente que puede hacer sus actividades diarias habitualmente”.

Incidencia

El doctor Valdéz precisó que “aproximadamente el 5 al 10 por ciento de la población mundial tiene esta patología y con muy bajos índices de diagnósticos, sobre todo en Latinoamérica, ya que en Europa y Estados Unidos y Canadá, tiene una diagnóstico elevado, por una cuestión de mayor incidencia de sobrepeso y obesidad que están íntimamente relacionadas, pero ellos tienen muchos más diagnósticos y tratamientos de esta patología”.

“Los pacientes que tienen apnea de sueño roncan, pero no todo el que ronca tiene apnea de sueño. El típico paciente que tiene la enfermedad es aquel que además de roncar hace pausas respiratorias, como si dejara de respirar un momento, cuando esas pausas se prolongan más de 10 segundos, o mucho más, decimos que tienen apnea”, explicó.

Comentó que además del ronquido entrecortado, de alto tono, los pacientes con esta enfermedad tienen un sueño intranquilo y se mueven mucho de noche.

“Otra cosa que les sucede, es que se levantan a orinar varias veces a la noche, porque hay liberación de una hormona natriurética que se eleva y el paciente tiende a orinar más de noche, y al tener un sueño desorganizado, donde no llega a etapas profundas, no descansa bien, y al otro día se siente cansado, con pocas ganas de hacer cosas, con sueño y la actividad laboral no la puede realizar adecuadamente. Muchos pacientes se quejan de dolores de cabeza”, contó.l