“Nunca me imaginé estar pasando por este presente”

Pablo Ortega arribó a Central Córdoba a principios del 2017, de la mano de Gustavo Coleoni, con el objetivo de ascender al Nacional B. El “Burro”, venía de consagrarse campeón del torneo de Reserva con Tallares de Córdoba, pero sin lugar en el primer equipo, aceptó la propuesta del “Ferroviario” y decidió jugar el Federal.

Hoy, dos años después de su arribo, con el ascenso consumado, la excelente campaña por Copa Argentina y la reciente clasificación para las semifinales de Nacional B, el cordobés de 24 años, admitió que nunca pensó estar viviendo este presente.

El mediocampista, también dijo que aún le cuenta asimilar la importancia que tuvo su tanto, el domingo pasado, ante Platense.

“No me imaginé estar pasando por este presente. Si bien uno siempre llega con ilusiones, nunca lo pensé. Sabía que venía a un club grande del interior, que en ese momento buscaba volver al Nacional B y por suerte me fue bien. El gol que le hice a Defensores de Ramallo, fue un sueño porqué nos permitió ascender y el gol ante Platense fue el premio por no bajar los brazos”, reveló Pablo Ortega en su visita a EL LIBERAL.

“Desde ese primer día, hasta hoy, creo que evolucioné como jugador. Lo vivido en este club y con los compañeros que me tocó tener, creo que me permitió crecer y ganar experiencia”, completó el cordobés.

El gol de Pablo Ortega al Calamar, pase lo pase en el presente certamen, será recordado por mucho tiempo por lo difícil que se presentaba la empresa para el Ferro y porque además permitió estar a cuatro partidos de subir a la máxima categoría de ascenso del fútbol argentino.

Sin embargo y a pesar de reconocer la importancia del mismo, Ortega manifestó que le cuesta caer en la realidad.

“Hasta el día no tomo dimensión de lo que pasó el domingo, quizás el tiempo me lo permita. Se logró algo histórico para el club y para el fútbol de la provincia, como es meterse en las semifinales del torneo Reducido por un ascenso. Ojalá se pueda seguir haciendo historia y que lleguen otros acontecimientos históricos para este club”, reveló.

Me siento importante

Pablo Ortega fue uno de los artífices para que Central Córdoba logre el campeonato del Federal A, siendo titular y convirtiendo goles claves. En cambio, en la temporada del Nacional B, le tocó alternar entre estar en el banco de relevos y partidos desde el inicio. Aunque remarcó que siempre pretende jugar como titular, admitió que se siente satisfecho al brindar soluciones entrando en el complemento.

“Yo quiero jugar siempre, pero el que decide es el entrenador y hay acatar la orden y apoyar desde donde me toque. Cuando tengo la posibilidad de jugar me esfuerzo al máximo para demostrar que puede estar. Ayer me tocó a mí, pero lo pudo haber tocado a cualquier otro compañero porque en este grupo todos están preparados”.

“Me hace importante el poder entrar y aportar desequilibrio o goles, me hace sentir ser participe y eso me pone contento. De esa forma se refleja el trabajo de uno y está siendo clave en la parte final del torneo y espero poder seguir así. Nos quedan cuatro partidos para el sueño de todos y vamos a dar lo máximo”, extendió el ex Talleres.

Su gol

Ortega pudo definir la llave de Cuartos de Final, con una buena definición por encima del arquero y el mismo reveló como fueron los momentos previos a esa memorable acción.

“Sabía que es un arquero que juega adelantado por el juego que propone Platense y desde el banco lo notaba. En la jugada, Nahuel (Luján) me puso un buen pase, la pelota picó y pensé que si la adelantaba los centrales podía llegar el cruce y antes de eso ya lo había visto al arquero y por eso patee. Por suerte entró”, sostuvo.

Sin embargo, el burro sintió miedo de que la pelota no entre, cuando viajaba por el aire.

“Cuando iba por el aire sabía que era gol, pero como no bajaba me asusté y por lo grité una vez que picó y se metió. Lo festejé de esa forma porqué ya lo había hecho contra Gimnasia de Jujuy y no quería cortar la racha”.

Con 24 años y con única experiencia de haber jugado en el fútbol de ascenso mexicano, Ortega sueña con seguir creciendo en su carrera y remarcó la importancia de Coleoni en el inicio de la misma.

“El sapo es sumamente importante por la confianza que me brindó desde el primer día y yo trato de devolverle desde adentro de la cancha. Creo que le respondí bien y eso me satisface. Le voy a estar agradecido siempre”, confesó.

Por último, Ortega reveló las claves para que Central Córdoba goce este presente y contó el trato que recibe en la calle, por parte del hincha.

“El grupo está unido y eso se refleja en la cancha. La única clave, es el convencimiento y trabajo serie que hacemos durante la semana. Aparte, este equipos, en estas instancias sabe no basta con jugar bien, sino hay que sacar el plus de cada uno para sacar esa actitud que te lleva a ganar los partidos. La gente me hace saber su cariño, pero también de la ilusión que tiene cada uno”, cerró la entrevista Pablo Ortega.