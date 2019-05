“Vine para disfrutar y para apoyar al equipo”

14/05/2019 - 02:01 Deportivo

La española Itziar Germán Velasco comenzó en las últimaas horas su segunda experiencia en Quimsa, pero esta vez con una cita internacional por delante.

En sus primera declaraciones en Santiago del Estero, la alera dijo sentirse a gusto en Quimsa y ya piensa en la Sudamericana, que arrancará el jueves para la “Fusión”.

Quimsa sumó un refuerzo de calidad en sus líneas.

German Velasco tuvo su primera práctica en el estadio Ciudad bajo la atenta mirada de Mauricio Pedemonte.

“Uno vuelve donde está a gusto. Es un club donde ya estuve y la pasé muy bien. Quimsa es un gran equipo y vengo con la idea de sumar y apoyar al equipo en donde me necesite”, expreso.

“El básquet femenino en Argentina creció mucho y vengo con las expectativas de jugar a donde me toque. Me gusta jugar y ayudar a donde sea necesario. Lamentablemente no pude volver el año pasado, justo se dio ahora y es una oportunidad que no la voy a desaprovechar”, agregó.

Sobre el próximo torneo que arranca el día jueves en el estadio Ciudad, la jugadora expresó que “vi unos videos de los equipos, sus formas de juego y en estos dos días que me quedan estudiaré más a fondo todo lo que sea necesario”, finalizó la ibérica, quien será clave para la “Fusión” en este Grupo A de la Liga Sudamericana.l