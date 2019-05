Así serán los playoffs de la Liga Nacional

14/05/2019 - 02:04 Deportivo

Los cruces de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) comenzarán mañana miércoles 15 con cinco eliminatorias, de acuerdo a la programación efectuada por la Asociación de Clubes (AdC).

En diversas llaves estipuladas a un máximo de cinco cotejos, las series que se iniciarán este miércoles, en horarios a definir, son: Instituto de Córdoba (segundo en la fase regular)- Bahía Basket (decimoquinto); Gimnasia de Comodoro Rivadavia (tercero)-

La Unión de Formosa (decimocuarto); Obras Basket (sexto)- Olímpico de La Banda (undécimo); Regatas Corrientes (séptimo)- San Martín de Corrientes (décimo) y Boca Juniors (octavo)- Estudiantes de Concordia (noveno).

En cambio, el jueves 16 empezarán las restantes tres series: San Lorenzo (primero) - Hispano Americano de Río Gallegos (decimosexto); Ferro (quinto)- Quimsa de Santiago del Estero (duodécimo) y Comunicaciones de Mercedes (cuarto) - Libertad de Sunchales (decimotercero).

En cambio, la serie por la permanencia entre Atenas de Córdoba (decimonoveno) - Quilmes de Mar del Plata (vigésimo) aún no tiene resuelto su comienzo, por trabajos de remodelación que deben efectuarse en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad balnearia.

El detalle

Cruces:

Series de 2 vs. 15; 3 vs. 14; 6 vs. 11 y 7 vs. 10 (al mejor de cinco partidos)

Fechas: 15/5, 17/5, 20/5, 22/5, 24/5

Instituto (2) vs. Bahía (15);

Gimnasia (3) vs. La Unión (14); Obras (6) vs Olímpico (11); Regatas (7) vs. San Martín (10); Boca (8) vs. Estudiantes (9).

Series de 1 vs. 16; 4 vs. 13; 5 vs. 12 y 8 vs. 9 (al mejor de cinco partidos)

Fechas: 16/5, 18/5, 21/5, 23/5, 25/5

San Lorenzo (1) vs Hispano (16); Comunicaciones (4) vs Libertad (13); Ferro (5) vs Quimsa (12).

Permanencia: Atenas (19) vs Quilmes (20). l