La indiscreta vecina santiagueña, la “Pocha”, se suma con sus ocurrencias al elenco de “Venecia”

15/05/2019 - 21:42 Pura Vida

Lidia Dolores Romagnoli, la “Gringa”, debuta en teatro, un arte que ella destaca por considerar que “nutre así como la lectura”. Esta mujer que se convirtió en uno de los personajes más entrañables en las redes sociales por los videos que sube a Facebook y YouTube, será “Pocha”, en “Venecia”, la obra que el elenco Socializarte pondrá en escena el próximo sábado 25, a las 21.30, en el Paraninfo de la Unse.

Para componer a esta vecina indiscreta, incorporada al texto original de Jorge Accame, la “Gringa” fue convocada, tal como le contó a EL LIBERAL, por Edith Paz y Daniel Nassif, protagonistas y director de la obra, respectivamente. “Se contactaron conmigo Edith Paz y Daniel Nassif para proponerme si quería integrar el elenco de Venecia. Fue agradablemente sorprendente porque no me lo esperaba. Ellos me invitaron para la función que realizaron en el teatro 25 de Mayo y así ver si me gustaba y si me sentiría cómoda formando parte del elenco. Realmente, me encantó la obra. Acepté la propuesta”, remarcó.

La creación de la obra es grupal. Cada actor pone algo de su parte para poder crear y trabajar sobre su personaje. Es así como aparece la ‘Pocha’, mi personaje. Garantizo que se van a divertir mucho y emocionar ya que Venecia es una obra con una historia de amor bello y con un final increíble”, indicó.l

Lidia Dolores Romagnoli, la “Gringa”, debuta en teatro, un arte que ella destaca por considerar que “nutre así como la lectura”. Esta mujer que se convirtió en uno de los personajes más entrañables en las redes sociales por los videos que sube a Facebook y YouTube, será “Pocha”, en “Venecia”, la obra que el elenco Socializarte pondrá en escena el próximo sábado 25, a las 21.30, en el Paraninfo de la Unse.

Para componer a esta vecina indiscreta, incorporada al texto original de Jorge Accame, la “Gringa” fue convocada, tal como le contó a EL LIBERAL, por Edith Paz y Daniel Nassif, protagonistas y director de la obra, respectivamente. “Se contactaron conmigo Edith Paz y Daniel Nassif para proponerme si quería integrar el elenco de Venecia. Fue agradablemente sorprendente porque no me lo esperaba. Ellos me invitaron para la función que realizaron en el teatro 25 de Mayo y así ver si me gustaba y si me sentiría cómoda formando parte del elenco. Realmente, me encantó la obra. Acepté la propuesta”, remarcó.

La creación de la obra es grupal. Cada actor pone algo de su parte para poder crear y trabajar sobre su personaje. Es así como aparece la ‘Pocha’, mi personaje. Garantizo que se van a divertir mucho y emocionar ya que Venecia es una obra con una historia de amor bello y con un final increíble”, indicó.l