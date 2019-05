“Queremos trabajo, no impunidad” enfatizó Macri desde Corrientes

16/05/2019 - 00:23 Política

El presidente Mauricio Macri aseguró que “el cambio va a continuar” y que “hay un futuro inédito para los argentinos”, al tiempo que sostuvo que “queremos trabajo y no impunidad” desde la localidad correntina de Loreto.

La expresión tiene una connotación fuerte, en momentos en que el Gobierno criticó a la Corte Suprema por pedir el expediente de la causa de direccionamiento de la obra vial en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, por la cual tiene que ser juzgada a partir de la próxima semana Cristina Kirchner. La objeción, es porque entienden que se busca dilatar el inicio del juicio oral.

El Presidente visitó el Parque Ecoturísitco Iberá, en Corrientes, y recorrió el recientemente habilitado Portal San Antonio, en la localidad de Loreto, acompañado por el gobernador radical Gustavo Valdés.

“Lo que todos queremos es eso, trabajo, no impunidad”, afirmó el jefe del Estado.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había usado esa palabra para referirse a la decisión de la Corte Suprema de someter a revisión la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde está acusada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que eso “genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar” y aseguró que “no hay más lugar para la impunidad” en el país.

El jefe del Estado sostuvo luego que “el cambio que comenzó va a continuar” y agregó que “por acá hay un futuro inédito para los argentinos”.

“Inédito porque nunca antes decidimos corregir los problemas de raíz, sin mentiras y sin parches”, expresó el mandatario.

“Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos, y no que aquel que no se esfuerza tiene siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría”, continuó.

Macri destacó los proyectos que “se hacen realidad en cosas concretas”, y que “no es casualidad, es una idea, la de desarrollar estas capacidades, por eso son importantes la rutas, líneas de aviones, Internet; estamos trabajando en las bases, los cimientos, con estos cimientos tenemos un gran futuro por delante”.l