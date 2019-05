16/05/2019 - 00:37 Deportivo

Tigre (2008), River (2012) y Huracán (2014). Tres equipos que lograron, en esos años, ascender a Primera División, tuvieron al menos un jugador en común: Alexis Ferrero.

El capitán de Central Córdoba es todo un especialista en el rubro y busca llevar al Ferro a Primera División, pero advierte que no es fácil ni sencillo.

“No hay secretos ni pociones mágicas, o un librito donde te dicen los pasos a seguir para conseguir un ascenso. Sino todos lo tendrían y sería más fácil. No es nada fácil conseguirlo, un equipo tiene que pasar por un montón de situaciones para lograrlo. Pero creo que el denominador común en todos es el grupo humano, eso resalta en los momentos de pelear por cosas importantes y lograr objetivos. Sin eso, sería muy complicado llegar a un logro tan importante como un ascenso a Primera División”, le confesó Ferrero, el señor de los ascensos, a EL LIBERAL.

Con 40 años, el defensor jamás pensó que viviría este momento, sobre todo porque en el 2015 era un jugador retirado. “De hace cuatro años para acá, todo lo que estoy viviendo es impensado porque estuve retirado seis meses, jugando una liga local para despuntar el vicio, y después me preguntaron si quería hacerlo otra vez profesionalmente. Había tenido una lesión de rodilla, por eso había dejado. Las cosas que fueron sucediendo luego fueron súper positivas, uno le puso muchas ganas y estos últimos cuatro años fueron espectaculares a nivel futbolístico y logros”, confesó.

Y va por más: “¿Por qué no seguir pensando de esa manera? Tenemos otro objetivo más a muy corto plazo. De cuatro equipos, uno va a ser el afortunado. Y contamos con las armas y las condiciones para ser ese equipo que se quede con un lugar en primera”.

El lunes pasado Central conoció su rival y Ferrero no estuvo ajeno a esa definición. “Nos juntamos con los chicos a comer algo y miramos el partido. Los dos rivales iban a tener su dificultad y complicaciones. Con el tema de la ventaja deportiva, no terminas sabiendo si es mejor tenerla o no. Nos tocó Almagro y vamos a asumirlo con total responsabilidad y haciendo lo mejor para pasar a la final”, comentó.

“Nos toca enfrentar a un rival al cual le ganamos anteriormente. Lo mismo había pasado con Platense. Esperemos que vuelva a suceder lo que sucedió”, agregó. Y sobre el partido de ida, palpitó: “Obviamente que ganar sería lo mejor. Sacar un triunfo en casa los obligaría a ellos aún más en Buenos Aires a ir a buscar, a necesitar exponerse. Pero creo que si logramos mantener nuestra valla en cero, vamos a tener muchas chances de poder llevarnos un resultado positivo”.l