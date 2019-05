Mañana se pondrá en marcha la tercera fecha

16/05/2019 - 00:42 Deportivo

El encuentro que sostendrán Agua y Energía e Instituto Deportivo Santiago, marcará mañana el inicio de la tercera fecha de la Copa Santiago, primer torneo oficial de la temporada 2019 de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El encuentro, correspondiente a la zona A, comenzará a las 16 (14 para el Sub21) y tendrá como escenario al estadio Ciudad del club Sarmiento, donde los “energéticos” harán las veces de local. Será a puertas cerradas.

La tercera fecha de la zona A se completará el domingo 19 de mayo, con la disputa de tres partidos, todos a partir de las 16 (14 para el Sub21) y solamente con la presencia de público local.

Unión Santiago se presentará en el estadio Roberto “Tito” Molinari del barrio Chino para medirse ante Comercio Central Unidos. En La Banda, Banfield recibirá a Unión de Beltrán mientras que Independiente de Fernández se topará con Central Argentino de La Banda, en la “Capital del Agro”.

Zona B

La zona B del certamen tendrá tres partidos el día domingo, mientras que los dos restantes se disputarán recién el miércoles 22 de mayo.

El domingo, a las 16 y con público local, jugarán: Vélez Sársfield vs. Sportivo Fernández, Defensores de Forres vs. Villa Unión de La Banda y Estudiantes vs. Mitre.

Por su parte, el miércoles 22 del corriente, a las 16, Independiente de Beltrán recibirá a Güemes mientras que Sarmiento de La Banda hará lo propio con Central Córdobal