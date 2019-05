El Apertura definió las semifinales por las copas de Oro y Plata

16/05/2019 - 00:51 Deportivo

Olímpico de La Banda se quedó con el número 1 de la fase clasificatoria del Torneo Apertura de la USR, en tanto que Amigos Rugby de Fernández obtuvo la clasificación a las semifinales de la Copa de Oro tras adjudicarse el Grupo 2, luego de jugarse el fin de semana pasado la última fecha de la segunda fase, que determinó los equipos que jugarán por las copas de Oro y Plata.

Olímpico derrotó en un gran partido como visitante a Añatuya por 28 a 24 y de esta manera se adjudicó el Grupo 1, en el que los añatuyenses terminaron en segundo lugar y Santiago Lawn Tennis ocupó la tercera posición. El “Negro” llega invicto a las semifinales y se convirtió en el principal candidato al título.

En semifinales Olímpico enfrentará a Amigos de Fernández y Añatuya se medirá con Lawn Tennis, definiendo como locales bandeños y añatuyenses por contar con la ventaja deportiva.

Mientras tanto, Fernández RC obtuvo la plaza que faltaba para las semifinales de la Copa de Plata luego de vencer 48 a 12 a Dorados en el partido que cerró el Grupo 3. El equipo de la ciudad Capital, que por primera vez jugó en Zona Campeonato, se quedó afuera de las semifinales.

Precisamente los cruces por la Copa de Plata serán entre Old Lions-Fernández y Unse-Santiago Rugby, con ventaja deportiva para Old Lions y Unse, que en la clasificación general finalizaron en el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Tras jugarse las dos fases que comprendieron la etapa regular del Torneo Apertura, las posiciones generales fueron las siguientes: 1) Olímpico; 2) Añatuya; 3) Santiago Lawn Tennis; 4) Amigos Rugby de Fernández; 5) Old Lions; 6) Unse; 7) Santiago Rugby; 8) Fernández 9) Dorados RC.

Semifinales por Copa de Oro: Olímpico vs. Amigos Rugby y Añatuya vs. L. Tennis. Semifinales por Copa de Plata: Old Lions vs. Fernández RC y Unse vs. Santiago Rugby

Las semifinales serán a partido único en la cancha del equipo mejor clasificado en la fase regular, por contar con ventaja deportiva.l