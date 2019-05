FÚNEBRES | 16 de mayo de 2019

16/05/2019 - 01:25 Funebres

Fallecimientos

16/5/19

- Maximiliano Leonel Darío Ortiz Montes

- Lilia Rosa Ávila de Lares

- Mirta del Rosario Rabal (Fernández)

- Lidia Salomón de Andrade (La Banda)

- María Yolanda Gerez

- Francisco Fidel Trejo

- Auria Rejina Valladares (Beltrán)

- Mario Daniel Gerez (La Banda)

- Eusebio Delfín Sotelo (Loreto)

Sepelios Participaciones

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Sus hijos Rody, Liliana, Susi, Julio, tus nietos Gonzalo, Esteban, Luciana, Daniela Nicolas German, Hernan, Maria Julia, Josefina, tus bisnietos Agustin Constanza, Lucas, Leiza, Enzo, Luisana, Vicky, Giuliana, Pilar, Camila, Alfonso, Luciano y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Parque de la Paz Servicio Realizado por COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649. Tel. 4219787.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Compañeros de Trabajo de Daniela Lares, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela la Sra. Lilia Rosa Ávila. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Choly y Rodolfo Bunge, su hijo Martín y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en especial a su hija Susi y Carlos por la pérdida irreparable de su madre y madre política, y abrazan con cariño a su familia.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Lili de Cerra y sus hijos Yoyi, Ady, Elio y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. Directivos y personal de la firma Pérez Curbelo Neumáticos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colaborador y compañero Rodo Lares. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, BENITO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su esposa: Gringa, sus hijos: Nicolás, María, Pichi y Ariel, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 346 ( S. V. ) Org. Amparo SRL-. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARABAJAL, BENITO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Esther del Carmen Burgos participa con profundo dolor el fallecimiento de su tío y ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus sobrinos, sobrinos nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

GONZALEZ, JUAN CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Sus hermanos Cristiana, Yolanda y Walter, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZALEZ, JUAN CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Empresa Zigurat SRL participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GUZMÁN, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Norma Correa de Miggitsche e hijos: Juan y Luis con sus respectivas familias participan la partida de Silvita al Reino de Dios acompañando a su esposo Lito, hijitas Morena y Carmela, cuñados y demás familiares en este momento por la irreparable pérdida. Se ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Te despedimos con gran sorpresa y sentimos tu partida. Descansa en manos del Padre Dios y brille para ti la luz que no tiene fin. Te recordaremos como fuiste. Resignación para la familia. Nelly Cruz, Sra. Cecilia, Cecilia y Lucy. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) falleció el 11/5/19|. Elsa Di Piazza participa el fallecimiento de María lucia, que fuera personal del Jardín N° 1 Blanca Nieves y hace llegar las condolencias a su familia por tan dura pérdida.

MEDINA, JOSÉ HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Prestigioso director técnico y excelente ser humano. H. C. D., socios, jugadores y simpatizantes del club Atlético Central Córdoba participan con profundo dolor la desaparición física de su ex Director Ténico. Ruegan por su descanso en paz.

ORTIZ MONTES, MAXIMILIANO LEONEL DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus padres Lucrecia Montes, David Ortiz sus hnos Tihigo, Brisa, Ulises, sus abuelos Angelica, Gomez, Enrique Ortiz Teresa y Hugo sus padrinos Walter Y Laura sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Obra Social Municipal. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

ORTIZ MONTES, MAXIMILIANO LEONEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. El Defensor del Pueblo de la Ciudad Capital de Santiago del Estero, Dr. José A. Rojas Insausti y personal de la Institución participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañero David Ortíz.

ORTIZ MONTES, MAXIMILIANO LEONEL DARÍO (PATO ORTIZ) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Los compañeros de trabajo de su papá David Ortiz participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pato y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ MONTES, MAXIMILIANO LEONEL DARÍO (Pato Ortiz) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. El Señor es mi passtor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Comunidad Educativa de la Escuela Nº 1241, Acompañan a la familia en su dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Que el Señor te reciba en su Reino y te haga descansar. Sus sobrinos Rubén Seiler, María José Palazzi, Nahimin, Hans y Nazareno Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Arq. Carlos Jensen, su sra. Blanca Montenegro participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Aldo y acompañan a su familiares con afecto.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Los compañeros de la Direccion Gral. de Planeamiento de Jefatura de Gabinete, participan el fallecimiento de la Sra. madre del Arq. Aldo Rene Hid y acompañan a sus familiares.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Cobertura Integral Medica participa co profundodolor el fallecimiento de la madre del dirigente de UTEDYC, Sr. Hugo Hid. Elevamos oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Cont. Germán I. Yunes participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Hugo Hid. Elevando oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Señor recíbela a Rosita en tu Santa Gloria y en el amor eterno. Guegué Córdoba lamenta con mucha pena participar su fallecimiento y acompaña a la familia Hid en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Carlos (Nano) Ruiz y Hugo (Rubio) Concha Argañaraz participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del querido Hugo y Aldo y flias. y ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Socios, hinchas y simpatizantes participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del vicepresidente del Club Mitre: Mario Álvarez, Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, Osiris Faccio, Carlos Tito Pérez, Ing. Rodolfo Ibañez, Felipe Zavaleta, Raúl Suárez, Ramón Negro Gallardo, Valentín Yacaré Suárez, Tomás Gringo Corona, Hugo Concha Argañaraz Rubio y ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. "Querida Rosita que Dios te dé el descanso eterno a su lado. Ángela Coronel de Gerez y Flia. Participan su fallecimiento y acompañan a su Flia. ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Ing. Juan Raul Gerez y Flia., Ing. Roxana Gerez y Flia., CPN Viviana Gerez, Gustavo Gerez y Flia. y Guido Gerez y Flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Personal y Directivos de las empresas Ingecon SRL y Ferretería Comercial Colon SRL, participan con profundo dolor su fallecimiento.

TREJO, FRANCISCO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su ahijada Belen Trejo su hijo del corazon Carlos Gutierrez su nietos Benjamin sus hnos Osvaldo y Rosa sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

ANELLI, JUAN (Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/98|. El Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse veintiún años y cuatro meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. "... Gracias por la vida, gracias por la madre que nos regalaste". Sus hijos Pimpo, Chiquitín, Omar, Gogui, Myriam, Toty, Claudio y sus respectivas flias. invitan a la Santa Misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco al cumplir cinco meses de su fallecimiento.

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Su esposa Nena, sus hijos Gustavo, Fernando, Rosita y Rolando, hijos pol. y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestra Señora de Sumampa, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, ÁNGEL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Personal Directivo, Docente, de Maestranza de la Escuela Nº 226 ''Francisco de Aguirre'', participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la docente Lilia Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, ÁNGEL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Acompañan con profundo dolor en el fallecimiento del papá de Cristel Barrionuevo. Tus compañeros de la Escuela Nº 375 ''Mercedes de Irurzun''. Elevando oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 6 "Comandante Manuel Besares" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Domínguez, María José, docente de esta institución educativa. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, MARIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su madre Corina, su esposa María, hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cementerio de Los Romanos. C de duelo La Bajada S/N. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBAÑEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hijo Diego Ibáñez, nietos Isaias y Tiziana, hija politica Silvia Toloza, participan con profundo dolor su fallecimiento. sala velatoria Calle Richieri y Urquiza. La Banda. Ruegan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus hijos Gustavo, Carlos, Walter, Pamela y Diego, hijos politicos, nietos, bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sala velatoria Calle Richieri y Urquiza. La Banda. Elevamos oraciones en su memoria.

PANCERINI, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. ''Ahora vas a estár con tus angeles'' Su tía Elisa Pancerini, sus primos Antonio del Jesús, José Norberto, Claudia Quiroga, Cristián Barrionuevo, Florencia Barrionuevo, Gabriela Barrionuevo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs en el Cementerio La Misericordia.

POLOMO, ASUNCIÓN DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Sus hijos Ricardo, Walter, Ciro, Moria, Liliana, Hugo, hijos pol. nietos, bisnietos y demas fliares. partic. el fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de Aguas Coloradas. Dto. Figueroa. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus hijos Susana, Andriana, hijo pol. Norberto Zanni, sus nietos Germán, Mariana, Florencia y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 10,30 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus sobrinos Julian y Celina, sus sobrinos nietos Julian, Ernestos y Migui, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. ''Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada''. Te recordaremos con cariño. Su sobrina Joji Canllo, sobrina nieta Sandra Inés Moreno Canllo de Fernandez y flia, particiapan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Colaboradores y personal del Área de Salud del CPN Norberto Zanni: Luis, Carlos, Daniel, Tito, Marisa, Anita, Cintia, Luciana, CPN Pereyra, CPN Bonacina, CPN Coronel E., CPN Coronel A., CPN Paz, CPN Llebeyli, CPN Leguizamón, Karina, Miriam, Silvia, Franco, Maira, Juan y Reinaldo participan con dolor su fallecimiento acompañándolo a el y su familia en estos momentos de pesar.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus colaboradores de trabajo: Luis Melen, Carlos Luna y Daniel Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al CPN Norberto Zanni y familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Amado Dios, recibe a tu nuevo ángel en el cielo y brinda a su familia el consuelo del vacío que deja el amor, pero que a la vez se alimenta de resignación y esperanza". Cintia Medina y Luciana Romano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al CPN Norberto Zanni y Dra. Lidia Andrade y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Señor ya esta ante ti, recibela en tus brazos". Carlitos y flia, participan con profundo dolor su partida y ruegan oración en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Elisa Alaimo de Salamón, Graciela Elizabeth Salomón de Jozami, Elisa Judith Salomón, Edith Jacqueline Salomón de Tundis, Silvia Alicia Salomón, Marcelo Tundis, Luciano Tundis, Nicolás Tundis, Emilio Marcelo Jozami, David Alejandro Jozami y Yesmina Beatriz Jozami participan con profundo dolor de su fallecimiento.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Diagnóstico Médico por Imágenes: Dr. Oscar R. Ledesma Abdala, Personal Técnico y Administrativo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Dr. Oscar Ledesma y su esposa Silvia Abdala e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevando oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Dr. Oscar R. Ledesma Abdala y su esposa Dra. Mara Garnica, participan y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Más allá del Sol está nuestro hogar". María Mercedes Herrera y familia acompañan al CPN Norberto Zanni y su familia por la partida de su madre política.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Carlos Juárez, su esposa Silvia Mercado, sus hijos María Jimena, Carlos Gastón y José Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sanatorio San Roque participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Cholo Salomón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Rody Salomón y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Javier Bach Bilbao participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del querido compañero de trabajo Germán Zanni y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria y ruega por su descanso eterno.

SOSA, CIPRIANO TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Querido tío: "Que brille para vos la luz que no tiene fin. Siempre estarás en nuestros corazones". Su sobrina Gabriela A. Romero y sobrino pol. Antenor J. Ferreyra.

SUÁREZ, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 6 "Comandante Manuel Besares" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Suárez, Patricia Mabel, docente de esta institución educativa. Eleva oraciones en su memoria.

SUÁREZ, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. ''Señor Jesús, recíbelo en tus brazos y llenalo de tu amor''. Su amigo Alberto Garces, sus hijos y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan irreparable pérdida.

UNZAGA CHAZARRETA, ANABEL DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Su madre Rina Amelia Chazarreta, sus hnos. Hugo, Rafaela, Dante y Cristian, sobrinos Bastian y Tiziana y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Misericordia. SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L

Invitación a Misa

----------------------------------------

RODRÍGUEZ DE MAGUNA, FILADELFIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/18|. Querida Mamí: Hoy se cumple un año de tu partida al Cielo. Siempre estás presente en nuestros corazones, pensamientos y sentimientos. Te queremos, te extrañamos mamí! Y tu desde donde estás nos dirás: ''No me recuerden ausente, no me busquen en el olvido. Búsquenme dentro de sus sentimientos, dentro suyo, ahí estaré siempre''. Gracias mamí por tanto amor y entrega. Tus hijos: Graciela, Dr. Julio Jorge; nietos: Mariana, Patricia, Ricardo, María Belén, bisnietos: Máximo, Pilar, Félix, Juan Martín, tu sobrina Tessy Videla, tu hermano Alfredo. Elevan oraciones al Altísimo e invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20 hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

VIDAL DE EBERLÉ, TERESA DEL VALLE LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/17|. En el septuagesimo aniversario de tu natalicio, vives en nuestros corazones. Te recordamos con el intenso amor de siempre. Tu esposo e hijos rogamos oración en tu memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, BERTA LAURENA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. La comunidad educativa del Jardín de Infante Nº 161 Mi Pequeño Mundo de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre de la docente Miriam Varela. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Participa con dolor su amiga Victoria Rodríguez de Oller y sus hijos Fernando Oller y familia y Marisa Oller de Góngora y familia y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, ELIZA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. La Comunidad Educativa del Colegio Agrotécnico Madre Tierra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RABAL, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hijo Marcelo, hija politica Paola, nietos Alejo, Candela, Tiziano, bisnietos Zahir y flia., Celario, sus restos seran inhumados hoy 9:00 hs en el Cementerio Cristo Redentor. Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RABAL, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hijo Marcelo Agüero y su hija política Paola Celario y sus nietos Candela, Alejo, Tiziano y Zahir participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RABAL, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos politicos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RABAL, MIRTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. El señor es mi pastor nada me puede faltar. Rubén Celario, su esposa Marines, Yesica, Alejandro y Guillermo Celario y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Sus hijos Carina, Nicolas, Laura, Sebastian, sus hermanos Mercedes, Manuel, Nieves, Carmen, Juan Carlos, Anibal, nietos,bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega. Sus hijos Karina, Laura, Nicolás, Sebastián y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz. Sus hermanos Manuel, Michi, Nieves, Carmen, Juan Carlos y Aníbal participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. El que come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera tendrá vida eterna. Su hermano Manuel Sotelo participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. La Comisión Directiva, Socios y simpatizantes del Club Juan Bautista Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su presidente.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. sus amigos Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Dr. Jorge Alejandro Fiad y su esposa Alcira Giró, sus hijas Eugenia, Agostina y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus hermanos y demás familiares. Rogamos cristiana resignación. Loreto.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre. Descansa en paz. Mercedes Sotelo de Paz, su esposo Vicente sus hijos Edgar, Marcelo, Daniel, Ariel, Mariela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Nieves Sotelo de Vicente, su esposo Tinti, sus hijos Lorena, Patricia, Carolina, Yesi, Maximiliano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Carmen Sotelo de Leguizamón, su esposo Piri, sus hijos Diegos, Denisa, Ramiro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Juan Carlos Sotelo, su esposa Rosa, sus hijos Milena, Juanjo, su hija política katerin participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Que el Señor nuestro Dios te conceda la paz eterna y anhelada y que sus ojos estén siempre sobre los que te hemos amado, te amamos y te amaremos con todo nuestro ser. José Aníbal Sotelo, su esposa Silvia, sus hijos Silvina, Ronie, Elvis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. Si pudiéramos explicar el olor con palabras, creo que no encontraríamos una. Su cuñado Sixto Rodriguez, sus hijos Gabriel, Daniel, Roxana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOTELO, EUSEBIO DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Concédele Señor, entrar en tu Paraíso donde no hay dolor, solo paz y alegría. José Daniel Umaño y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hija Bety, hijo político Daniel, nieto Luis, German, José Darío, Joaquín y Agustín y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hija Mercedes y nietos Silvia y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hija Doris, su hijo político Fredy y nietos Joshe, Gustavo y Meli y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hija Mónica y nieto Gonzalo Diósquez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus hijas Bety, Mecha, Dorys, y Monica h. politicos Fredy y Daniel nietos Luis, German, Jose, Joaquin, Agustin, Sebastian, Candela, Joshe, Gustavo Nely, y Gonzalo, nietos politicos, bisnietos Ignacio, Virginia, Luciana, Giuliana, Margarita, Amalia, Consti, Isabella, Agustina, Josesito, Iane, Franco, Amadeo, Agustin, Gusty, Fiorella, Matias,Bautista sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio de Beltrán. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hermano Enrique Valladares y su esposa Mari Islas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus primos Mario López y Silvia Tejera e hijas: Lorena, Gimena y Vero y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno participan con dolor su prima política Victoria Rodríguez de Oller y sus hijos Fernando Oller y familia y Marisa Oller de Gongora y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su cuñada María Capel, sus hijos Negrita y Pedrín y sus sobrinos nietos; Emmanuel, Maxi y Micaela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Oscar Sterling, su esposa Magui Pappalardo y sus hijos José, Luciana y Camelia Sterling, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Roberto Chelala y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Joaquin Lasca.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Personal y directivos de la firma Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Joaquin Lasca.

VALLADARES, AURIA REJINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. José Colombo, Roberto Colombo y Bautista Colombo y sus respectivas familias, participan con enorme dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.